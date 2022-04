La primera nevada fuerte del año alteró el ritmo en los barrios de Bariloche

Los contratiempos derivados de la fuerte nevada que cayó ayer sobre Bariloche se hicieron sentir en los barrios Altos en el oeste de la ciudad, pero también se vieron compensados por el entusiasmo de quienes se esmeraron en lograr las mejores fotos del manto blanco y los chicos que sacaron a relucir sus trineos.

La acumulación de nieve varió entre los 5 y los 10 centímetros en las zonas más afectadas y obligó al municipio a instrumentar un vasto operativo con máquinas de despeje en las arterias principales y camiones equipados para dispersar sal y arena.

Aun así se multiplicaron las quejas de quienes no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos, porque el transporte se vio demorado debido a la dificultad para circular con la nieve recién caída.

La precipitación había comenzado anoche en los barrios de Pampa de Huenuleo, pero recién a partir de las 6 se tornó intensa y generalizada en toda la ciudad.

En Nahuel Hue, donde se instaló un paisaje invernal desusado para la época, Eluney Cuevas tuvo que abrigarse y caminar varias cuadras hasta la ruta para tomar el colectivo, ya que debía ir “sí o sí” a la casa de su cuñada. “No, no es por trabajo. Ojalá. La verdad que estaba feo para salir, pero no me quedó otra. Hoy nos despertamos con esta nevada grande, y aunque estaba anunciada nos sorprendió un poco”, le dijo a este medio.

A un par de cuadras de allí, en la calle Roca Negra, los hermanitos Lucio y Araceli aprovecharon la pendiente para bajar una y otra vez con sus deslizadores plásticos, ante la mirada de su madre, Eluney Cuevas. Los chicos no fueron a clases porque hay paro docente y para ellos fue como un feriado. Ese factor también descomprimió el tránsito y facilitó el operativo vial.

En otra calle del mismo barrio Pato, Mati y Tiziano ensayaron también varias bajadas con un trineo más sofisticado, montado sobre un viejo para de esquíes, que pasó arrumbado todo el verano a la espera de ese momento.

Eluney dijo que a pesar del frío “los chicos disfrutan igual” y al ver la nieve por la ventana “ya estaban ansiosos para salir a jugar”. Señaló que en Nahuel Hue pasa el gas natural desde el año pasado “pero no son más del 10%” las familias alcanzadas por la obra que se pudieron conectar, ya que el costo de la instalación no baja de los 150 mil pesos. Para ellos, la calefacción sigue siendo “a leña o con electricidad”.

En el barrio Dos de Abril también se registraron escenas más propias de julio o de agosto debido a la abundancia de la nieve.

Uno de los pocos vecinos que siguió la recomendación del municipio para mantener limpias las veredas fue Oscar Colipán, quien antes del mediodía se dispuso a retirar la nieve pala en mano, en un esfuerzo que le tomó no menos de media hora. Dijo que “seguro va a helar fuerte esta tarde y mañana” y convenía evitar que la capa blanca se endurezca. Lo mismo señaló Victoria Benítez, domiciliada en la calle Cacique Prafil, quien salió también la pala a limpiar el acceso a su casa. “Lo hago por mis nietos”, dijo.

La presidente de la junta vecinal del barrio Unión, Antonia Reuque, aseguró que no había recibido reclamos por goteras o problemas en las viviendas “pero sí mucha gente protestó porque las calles no estaban limpias desde temprano y el colectivo recién pudo subir al barrio a eso de las 8”.

Dijo que el municipio “empezó tarde” con el despeje y la dispersión de arena y sal, cuando a su juicio “tendrían que estar atentos y salir a las 5, porque el primer colectivo sube antes de la 6 y hay gente que depende de ese servicio para llegar a su trabajo. Acá había empezado a nevar a las 11 de la noche y no paró. Se formó una capita fina y eso es lo que hay que sacar. Siempre dicen que están preparados, pero se ve que noParece que especularan con que va a parar . .”.

Señaló que la nieve “acumuló bastante en la parte más alta” del caserío ubicado sobre la ladera sur del cerro Otto, y “se hizo complicado arrancar a la mañana”. Reuque dijo que en su barrio la mayoría de las casas tienen gas natural, pero hay unas 30 que todavía dependen de la asistencia estatal para procurarse calefacción.

Esa gestión es una de las prioridades de las juntas vecinales en esta época. La dirigente del Unión precisó que “el plan Calor garrafa (que depende de la provincia) empieza con la ticketera el 11 de mayo”. Pero el plan Calor de leña, administrado por el municipio, está más demorado. “Recién nos pidieron las planillas el viernes pasado y no tenemos novedades de cuándo arranca -dijo Reuque-. Otras veces fue en la primera semana de mayo, pero esta vez no lo veo”.

Tareas de prevención por la nieve en Bariloche

La transitabilidad de las calles a primera hora de la mañana se vio entorpecida por la nieve, como en las tormentas que suelen sucederse en pleno invierno.

“Es raro cómo se adelantó esta vez, se descargó mal -dijo Jorge Rojas, un vecino del barrio Dos de Abril, mientras volvía a su casa con la bolsa de compras-. Parece que ahora va a helar fuerte, y todos dicen que será un invierno bravo”.

El municipio informó que las máquinas equipadas para sacar la nieve de las calzadas trabajaron desde las 6, organizadas desde las delegaciones, lo mismo que los móviles y operarios encargados de arrojar sal para mejorar el agarre de las cubiertas. Aun así la nieve no dejó de caer y hubo calles como Onelli, Pasaje Gutiérrez, Diagonal Capraro y Avenida de los Pioneros donde hubo autos cruzados, despistes y algunos choques menores.

Protección Civil recibió varias denuncias por árboles caídos, cables en cortocircuito y hasta un principio de incendio en un transformador eléctrico en el barrio Valle del Sol. En esos casos debió intervenir la CEB, que también informó sobre cortes de luz en varias zonas de la ciudad.