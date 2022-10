La reunión entre Di Luca y las organizaciones en Neuquén, tendrá un segundo capítulo esta tarde

Organizaciones sociales se reunirán a las 17 con el ministro Abel Di Luca en reclamo por los 290 salarios de trabajadores y trabajadoras que aún no fueron depositados y pedirán un bono de fin de año. El encuentro inicialmente estaba previsto para las 13, pero pasó a cuarto intermedio porque el funcionario provincial no se hizo presente. Esta semana ya habían movilizado a Casa de Gobierno por el mismo reclamo. Además, pedirán por las partidas de refuerzo a merenderos y comedores que no llegaron en septiembre a los centros donde asisten familias para poder acceder a un plato de comida.

Desde las organizaciones explicaron que dejaron liberada la calle Rivadavia donde estaban esperando resoluciones y que se concentrarán fuera de las oficinas de Desarrollo Social a partir de las 17. A pesar del fracaso inicial detallaron que el Gobierno les anticipó que pagará el salario de las 290 personas.

«Trabajan de lunes a viernes 6 horas en diferentes lugares de la ciudad, el Gobierno se comprometió a pagar el viernes», confirmaron.

Según adelantaron, solucionado lo del pago el principal reclamo a presentar esta tarde tiene que ver con la asistencia a comedores y merenderos «algo que se viene reclamando hace meses».

Los ejes del reclamo

Más temprano el referente de Polo Obrero, César Parra, dialogó con Radio Calf sobre la reunión con Di Luca el ministro atravesado por la estafa millonaria con planes sociales . Uno de los temas a tratar en el encuentro es por la demora en los pagos de salarios de trabajadores que están en distintas obras e instituciones, por los cuales esta semana ya movilizaron hacia Casa de Gobierno y no obtuvieron una fecha de pago.

Explicó que la fecha de cobro es el día 14 y que aún hay 290 trabajadores y trabajadoras que no recibieron su salario, por lo que realizarán una permanencia afuera de las oficinas donde se realizará la reunión hasta que se resuelva la situación. “Queremos que se pague en los tiempos acordados, como a cualquier trabajador”

Parra mencionó que los acuerdos se encuentran firmados por actas y que se trata de personas que ya se encuentran prestando sus servicios de lunes a viernes, ya sea en tareas de construcción o de limpieza en distintas instituciones.

Las organizaciones esperan que en el encuentro se logre destrabar esta situación que, aseguran, pasan todos los meses. “Uno quiere tener su salario en tiempo y forma” agregó Parra. En caso que no se solucione, informó que se juntarán las organizaciones para definir una medida de fuerza.

Si bien la reunión iba a ser al mediodía, se pasó a las 13 y cambió el lugar y ahora pasó a un cuarto intermedio hasta las 17 en oficias de Desarrollo Social.

Un bono de fin año

Otro de los temas que se sumarán al encuentro que mantendrán las organizaciones con el ministro, será por las partidas de refuerzo a los comedores y merenderos que tendrían que haber sido entregadas en septiembre.

Según indicó Parra, el reclamo se debe por un compromiso que asumieron para aplicarse en septiembre y aseguran que nunca llegó.

Además, mencionó que las organizaciones solicitarán un bono de emergencia para fin de año para aquellas personas que no tienen ingresos. Al respecto comentó que es algo que se viene planteando hace tiempo al gobierno.