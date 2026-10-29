La Sarita Polo Club prepara una gran fiesta en Centenario: tres días de polo, entretenimiento y propuestas para toda la familia

La Sarita Polo Club se prepara para vivir tres jornadas a pleno con una nueva edición de su tradicional Copa Aniversario. Del jueves 26 al sábado 28 de noviembre, el predio volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes del polo, las familias y quienes buscan disfrutar de una experiencia diferente en la región.

Fotos archivo. Última edición.-

La competencia llega a su quinta edición con una propuesta que va mucho más allá de lo deportivo. El polo será el gran protagonista, pero también habrá lugar para el entretenimiento, los encuentros sociales y distintas experiencias pensadas para disfrutar durante toda la jornada. La iniciativa busca acercar este deporte a nuevos públicos y consolidar un evento que crece año tras año en el norte de la Patagonia.

Mucho más que polo: una experiencia para disfrutar en Centenario

La Copa Aniversario se convirtió en una de las citas más esperadas del calendario de La Sarita Polo Club. El encuentro combina la emoción de los partidos con un ambiente distendido, donde el deporte, la naturaleza y la vida al aire libre se encuentran en un mismo lugar.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de una propuesta que reunirá competencia deportiva y diferentes atractivos en un entorno inigualable. La idea es que tanto los seguidores habituales del polo como quienes se acercan por primera vez puedan vivir una experiencia especial.

El evento también tendrá ese espíritu de celebración que caracteriza a los encuentros de La Sarita: un espacio para compartir con amigos, disfrutar en familia y pasar una jornada diferente, con el movimiento propio de una gran cita deportiva y social.

El predio cuenta con dos canchas reglamentarias y espacios preparados para recibir a jugadores y visitantes. Su entorno natural y el ambiente familiar que caracteriza al club forman parte de una propuesta que busca mostrar que el polo es mucho más que una competencia.

La Copa Aniversario, un torneo que crece en la Patagonia

Con cinco ediciones en su historia, la Copa Aniversario se afianza como uno de los encuentros destacados del polo regional, con una convocatoria que trasciende las fronteras de Neuquén.

En sus ediciones anteriores, la competencia reunió a equipos y jugadores de distintos puntos del país, lo que permitió fortalecer los vínculos entre clubes y darle mayor proyección a la actividad en la Patagonia.

Copa Aniversario de La Sarita Polo Club: cuánto cuestan las entradas

La organización confirmó que el jueves 26 de noviembre la entrada será libre y gratuita, una oportunidad para quienes quieran acercarse al predio y disfrutar de la primera jornada.

Para el viernes 27 y el sábado 28, el valor de la entrada será de 35.000 pesos. Además, habrá un beneficio especial: quienes paguen su entrada para el viernes podrán ingresar gratuitamente el sábado.

De esta manera, el público tendrá la posibilidad de disfrutar de las dos últimas jornadas con una única entrada.

Dónde comprar las entradas para la Copa Aniversario en Centenario

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles en diferentes puntos de venta de la región:

HOKA: Dr. Ramón 748.

Dr. Ramón 748. Flipper Neuquén: avenida Argentina 179.

avenida Argentina 179. Flipper Cipolletti: Mariano Moreno y San Luis.

Mariano Moreno y San Luis. Gym Terra Centro: Bv. Marcelo T. de Alvear 45.

Bv. Marcelo T. de Alvear 45. Gym Terra Olascoaga: avenida Olascoaga 1472.

avenida Olascoaga 1472. Gym Terra Oeste: Hilario Cuadros 2900.

Hilario Cuadros 2900. Gym Terra Centenario: B. Darrieux 162.

B. Darrieux 162. Eminenza: Brown 383.

Con una propuesta que combina deporte, entretenimiento y encuentro social, La Sarita Polo Club se prepara para celebrar su quinta Copa Aniversario y volver a poner a Centenario en el centro de la escena del polo patagónico.

Serán tres jornadas para disfrutar de la pasión por los caballos, el espectáculo deportivo y el ambiente de una celebración que invita a compartir, conocer y vivir el polo desde otro lugar.