ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

«La temperatura no acompaña»: cómo avanza la intensa búsqueda del niño de cuatro años en Fernández Oro

El nene es buscado a la altura de la Ruta 22 luego que un auto cayera al canal.  El hecho ocurrió el sábado 5 de septiembre.  

Redacción

Por Redacción

Las tareas se concentran en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22. Imagen: Gentileza.

Las tareas se concentran en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22. Imagen: Gentileza.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó desde este sábado 5 de septiembre en el Alto Valle tras la caída de un auto a un canal de riego en inmediaciones de Fernández Oro. El objetivo es dar con el paradero de un niño de cuatro años. Viajaba en el vehículo un matrimonio y su hijo.

Fuentes policiales comunicaron a Diario RÍO NEGRO que hoy se realiza ya el segundo día de rastrillajes en la localidad.

Búsqueda este domingo de un niño de cuatro años en Fernández Oro: qué se sabe

Se mantuvo reuniones con los familiares del niño que anoche hicieron una vigilia en el lugar. «Se va a buscar sobre las orillas de ambas márgenes, se implementa el desplazmiento de kayak y buzos», dijo a este medio el comisario Miguel Elifonso.

«La temperatura no está acompañando en estos momentos. Anoche heló y la correntada de este canal es un poco más que la de ayer».

Trabajan bomberos, policia de Río Negro, grupo COER, efectivos de Cipolletti, Prefectura y personal municipal de Fernández Oro. La Fiscalía encabeza la investigación.


Temas

búsqueda de personas

Fernández Oro

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó desde este sábado 5 de septiembre en el Alto Valle tras la caída de un auto a un canal de riego en inmediaciones de Fernández Oro. El objetivo es dar con el paradero de un niño de cuatro años. Viajaba en el vehículo un matrimonio y su hijo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén