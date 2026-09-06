«La temperatura no acompaña»: cómo avanza la intensa búsqueda del niño de cuatro años en Fernández Oro

Las tareas se concentran en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22. Imagen: Gentileza.

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó desde este sábado 5 de septiembre en el Alto Valle tras la caída de un auto a un canal de riego en inmediaciones de Fernández Oro. El objetivo es dar con el paradero de un niño de cuatro años. Viajaba en el vehículo un matrimonio y su hijo.

Fuentes policiales comunicaron a Diario RÍO NEGRO que hoy se realiza ya el segundo día de rastrillajes en la localidad.

Búsqueda este domingo de un niño de cuatro años en Fernández Oro: qué se sabe

Se mantuvo reuniones con los familiares del niño que anoche hicieron una vigilia en el lugar. «Se va a buscar sobre las orillas de ambas márgenes, se implementa el desplazmiento de kayak y buzos», dijo a este medio el comisario Miguel Elifonso.

«La temperatura no está acompañando en estos momentos. Anoche heló y la correntada de este canal es un poco más que la de ayer».

Trabajan bomberos, policia de Río Negro, grupo COER, efectivos de Cipolletti, Prefectura y personal municipal de Fernández Oro. La Fiscalía encabeza la investigación.