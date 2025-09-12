La trágica muerte de un tío y su sobrino en el Alto Valle: ¿qué pasó con el hombre que entregó la moto de Milton y Santiago?

La trágica muerte de Milton García y su sobrino Santiago Martín Obreque suma más interrogantes. La moto en la que ambos se trasladaban antes de morir apareció, pero no en el lugar donde se suponía debía estar sino en la localidad de Huergo. La misma fue entregada por un hombre dos días después de que los cuerpos fueran encontrados en un canal de riego ubicado en la zona conocida como Tres Puentes. Te contamos lo que se sabe de la investigación.

Hasta el lunes se creía que la moto se encontraba en el canal donde Milton y Santiago fueron hallados. La situación cambió el martes por la noche cuando una persona apareció en una comisaría de Huergo y la entregó «de manera voluntaria».

Este panorama abrió una nueva investigación con el fin de determinar las condiciones en las que se hizo entrega de la motocicleta y el marco en el cual podría haber llegado al poder de esta. Pero mientras el caso avanza, entre la comunidad se abrió el interrogante sobre qué pasó con el hombre que entregó el rodado.

En este sentido, fuentes consultadas por Diario RÍO NEGRO confirmaron que la persona que entregó la moto no fue detenida, pero si se le inició un legajo por «hurto agravado».

La entrega voluntaria del vehículo permitió que no se ordenara su arresto, aunque sí se le tomaron los datos para dar inicio a una investigación judicial formal. El objetivo es determinar si cometió o no el delito.

Respecto a las pericias sobre la moto, desde la Fiscalía informaron que se está manejando la información con total hermetismo para no entorpecer la investigación. A pesar de ello, aseguraron que el caso está «encaminado» y que las diligencias continúan.

Asimismo, destacaron que mantuvieron una reunión con los familiares de Milton y Santiago para notificarles personalmente los avances de las pericias.

Dónde apareció la moto de Milton y Santiago: el posteo del hermano de una de las víctimas

El martes pasado a las 23.30 el hombre se acercó a una comisaría de Huergo y «de manera voluntaria», entregó la moto. Según información a la que pudo acceder este medio, la moto estaba en un domicilio ubicado en barrio Progreso.

La moto no se encontraba en el canal de riego ubicado en la zona conocida como Tres Puentes, sino a cinco kilómetros de este sitio. Sin embargo, a pesar de que la aparición de la moto en manos de un tercero es intrigante, la principal hipótesis que apunta a un accidente no cambió para los investigadores ya que la evidencia recolectada con la autopsia sobre los cuerpos descartó signos de criminalidad.

Los cuerpos fueron hallados en la zona de Tres Puentes. Foto: Juan Thomes

El hallazgo de la moto desató una ola repercusiones en la región del Alto Valle, sobre todo después de que el hermano de una de las víctimas publicara un dato que se viralizó rápidamente. En su posteo, el familiar señaló que un «chacarero» había denunciado haber visto a una persona llevarse la moto del canal el sábado al mediodía.

En las últimas horas el mismo joven, hermano de Milton, compartió otro posteo en redes sociales donde después de agradecer a todos los que «viralizaron la publicación de la búsqueda de la moto», comentó que la «moto está muy destruida». El familiar sostiene la hipótesis de que no fue «un simple accidente» y resaltó que en caso de no tener «una respuesta de parte de la Justicia», van a «pactar» una fecha para llevar a cabo una manifestación.

Tragedia en el Alto Valle: cómo fue el hallazgo de Milton y Santiago

Los jóvenes habían sido denunciados como desaparecidos el sábado. Su familia preocupada informó que habían ido juntos a un boliche en Huergo y nunca más regresaron. El operativo de rastrillaje no dio resultados hasta el domingo 7 de septiembre.

Como no había rastros ni de Milton ni de Santiago, se intensificaron los rastrillajes en distintos sectores, incluyendo zonas de rutas y alrededores. Pero cerca de las 13 horas, las autoridades recibieron el primer reporte que alteró la búsqueda: habían encontrado un cuerpo en un canal de riego.

El hallazgo tuvo lugar en una zona conocida como Tres Puentes, ubicada en el tramo que conecta Huergo con Godoy.

Las autoridades para no dar información prematura, sólo adelantaron que se investigaban si correspondía a alguno de los jóvenes desaparecidos. Poco tiempo después, confirmaron que el primer cuerpo hallado era el del sobrino, Santiago Obreque.

Ante esta situación se intensificó la búsqueda dentro del canal con personal especializado para dar con Milton García, así fue como alrededor de las 18 la Policía dio con el segundo cuerpo.

El operativo policial para recuperar los cuerpos fue complejo debido al caudal de agua del canal y requiso la participación de equipos especializados. En el caso intervino la fiscalía de turno de General Roca y de Villa Regina, buzos de la policía de Río Negro, el COER de Cipolletti y Choele Choel, bomberos de toda la zona, y Gabinete de Criminalística.