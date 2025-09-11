La moto de Milton y Santiago, la pieza que faltaba en la tragedia del Alto Valle: ¿cómo y dónde apareció?, lo que sabe del caso

La trágica muerte de un tío y su sobrino en el Alto Valle. Foto: Juan Thomes

La trágica muerte de Milton García y su sobrino Santiago Obreque sumó otro capítulo cuando el miércoles se reveló que había aparecido la moto en la que iban los jóvenes el día de su desaparición. Lo sorpresivo fue que lejos de ser encontrada en el canal donde fueron hallados los cuerpos, estaba en otro lugar y esto llevó a que se abrieran miles de interrogantes. En RÍO NEGRO te contamos todo lo que sabe del caso.

Milton García (35) y Santiago Obreque (20) ya fueron despedidos por su familia y amigos. El martes, en medio de un enorme dolor, se llevó a cabo su velatorio en Godoy. Pero la tranquilidad entre sus allegados se volvió a alterar cuando por la noche se dio a conocer la aparición de la moto Honda Titán 150cc de color azul en la que se trasladaban los jóvenes el día de su desaparición.

Cómo y dónde apareció la moto de Milton y Santiago: lo que se sabe del hecho

Hasta el lunes se creía que el rodado se encontraba en el canal donde Milton y Santiago fueron hallados. Durante la búsqueda de los cuerpos no la habían visto, pero se estimaba que estaba en el fondo del agua. Sorpresivamente esta idea cambió cuando el martes por la noche una persona apareció en una comisaría de Huergo y entregó la moto.

Esa noche en la localidad de Huergo, a aproximadamente cinco kilómetros de donde fueron hallados los cuerpos de los jóvenes, los vecinos presenciaron un gran operativo policial. Según información a la que pudo acceder este medio, la moto estaba en un domicilio del barrio Progreso.

Fuentes oficiales detallaron a Diario RÍO NEGRO que a las 23.30, la persona que tenía la moto se acercó a la comisaría «de manera voluntaria».

La investigación está en curso, pero adelantaron que buscan responder los principales interrogantes: las condiciones en las que se hizo entrega de la motocicleta y el marco en el cual podría haber llegado al poder de esta persona.

Milton y Santiago se trasladaban en una moto Honda Titan azul el día de su desaparición.

Sin embargo, a pesar de que la aparición de la moto en manos de un tercero es intrigante, la principal hipótesis que apunta a un accidente no cambió para los investigadores ya que la evidencia recolectada con la autopsia sobre los cuerpos descartó signos de criminalidad.

La moto es la pieza que faltaba para esclarecer cómo fue la tragedia y si bien no detallaron qué peritajes se realizarán, se estiman que con ellos buscarán confirmar si cayó con los cuerpos al canal, lo que reforzaría la hipótesis de la caída accidental.

Por su parte desde la Fiscalía se resaltó que «todo es materia de investigación» y aseguraron que ya se reunieron con las familias, tanto de Milton como de Santiago, para explicarles las circunstancias.

El hallazgo de la moto desató una ola repercusión en la región del Alto Valle, sobre todo después de que el hermano de una de las víctimas publicara un dato que se viralizó rápidamente. En su posteo, el familiar señaló que un «chacarero» había denunciado haber visto a una persona llevarse la moto del canal el sábado al mediodía.

Si bien este dato no fue confirmado oficialmente, se especula que la repercusión en redes sociales fue clave para que el rodado fuera entregado a la Policía.

Este medio intentó confirmarlo con fuentes oficiales, pero señalaron que el caso se está tratando con «gran hermetismo» para evitar la difusión de información que pudiera entorpecer la investigación.

Tragedia en el Alto Valle: cómo fue el hallazgo de Milton y Santiago

Los jóvenes habían sido denunciados como desaparecidos el sábado. Su familia preocupada informó que habían ido juntos a un boliche en Huergo y nunca más regresaron. El operativo de rastrillaje no dio resultados hasta el domingo 7 de septiembre.

Como no había rastros ni de Milton ni de Santiago, se intensificaron los rastrillajes en distintos sectores, incluyendo zonas de rutas y alrededores. Pero cerca de las 13 horas, las autoridades recibieron el primer reporte que alteró la búsqueda: habían encontrado un cuerpo en un canal de riego.

Fueron hallados en la zona conocida como Tres Puentes Foto: Juan Thomes

El hallazgo tuvo lugar en una zona conocida como Tres Puentes, ubicada en el tramo que conecta Huergo con Godoy.

Las autoridades para no dar información prematura, sólo adelantaron que se investigaban si correspondía a alguno de los jóvenes desaparecidos. Poco tiempo después, confirmaron que el primer cuerpo hallado era el del sobrino, Santiago Obreque.

Ante esta situación se intensificó la búsqueda dentro del canal con personal especializado para dar con Milton García, así fue como alrededor de las 18 la Policía dio con el segundo cuerpo.

El operativo policial para recuperar los cuerpos fue complejo debido al caudal de agua del canal y requiso la participación de equipos especializados. En el caso intervino la fiscalía de turno de General Roca y de Villa Regina, buzos de la policía de Río Negro, el COER de Cipolletti y Choele Choel, bomberos de toda la zona, y Gabinete de Criminalística.