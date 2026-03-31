La vigilia por Malvinas en Bariloche cumple 30 años: amplio programa en la cordillera

Amplio cronograma de actividades en Bariloche por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Gentileza

Bariloche conmemorará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con su tradicional vigilia que este año cumple 30 años ininterrumpidos en el Centro Cívico de la ciudad, que esta vez sumará una antorcha de procesión hasta el Memorial y Museo ubicado en la costanera y transmisión por streaming.

Las actividades comenzarán este miércoles 1 de abril a partir de las 17:30 con la “Bicicleteada por Malvinas” que partirá desde la estación de trenes hacia el Centro Cívico. En la plaza Expedicionarios del Desierto se dará inicio a la vigilia desde las 18 y habrá un festival musical con artistas y agrupaciones locales.

A las 20 está previsto el encendido de “la llama eterna en honor a los caídos en combate”, en el Centro Cívico. Y a las 22 se realizará una carrera nocturna de 5 kilómetros llamada “Héroes de Malvinas”.

Para la medianoche, se espera una amplia participación para entonar el himno nacional, a cargo de la Banda de la Escuela Militar de Montaña y el grupo folclórico Refugieros. Y luego, los veteranos de Malvinas, acompañados por la comunidad, trasladarán la llama en una procesión de antorchas desde el Centro Cívico hacia el Memorial y el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que está ubicado en la costanera.

En el Memorial se espera encender la llama eterna a las 0:30 y luego de un minuto de silencio en homenaje a los caídos, se entonará la Marcha de Malvinas.

Desde el Museo se destacó que “acompañar y difundir la vigilia por Malvinas forma parte de nuestro compromiso institucional con la memoria activa, la educación y la construcción de ciudadanía, acercando estos espacios de reflexión a toda la comunidad, dentro y fuera de la provincia”.

Cronograma de actividades el 2 de abril

El Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas tendrá un amplio cronograma oficial con el izamiento de la bandera Argentina en el mástil del Centro Cívico a las 8:30.

Luego, a las 10 será el turno de la entrega de una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes de Malvinas, en el CET 2 (exindustrial) y a las 10:45 se realizará un homenaje a los soldados Olavarría y Labalta, caídos en combate, en la plaza Perito Moreno.

Al mediodía se prevé el acto oficial que se realizará en el Memorial y Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

Por la tarde, a las 16 se realizará el campeonato de ajedrez “Inmortales de Malvinas” en el CRUB.

La Filarmónica presenta “Sinfonía de una gloria”

También habrá actividades el viernes 3 de abril y el sábado 4 cuando la Filarmónica de Río Negro en el teatro La Baita presente “Sinfonía de una gloria” a las 17 y a las 20 (la segunda función se transmitirá por streaming).

La propuesta reunirá música y relato en una experiencia que vincula memoria e identidad, a partir de un libreto original de Martín Fraile Milstein (director Artístico y Musical) con relatos de Víctor Hugo Morales y obras de Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Alberto Ginastera, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Jacques Ibert y el estreno de “Obertura Fantasía” del compositor argentino Mauricio Charbonnier.