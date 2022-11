Lali besó a una chica de Neuquén en su «chape tour»

Lali presentó este domingo en el Ruca Che su «Disciplina Tour», gira con la que se encuentra recorriendo todo el país. En un momento del show, una neuquina captó en video el momento en el que Lali besó a una fanática.

Ayer por la noche Lali dio un increible show en el estadio Ruca Che. En las dos horas de show no faltaron los gritos y carteles que sugerían intimidad con la cantante.

Lali dedicó alrededor de 10 minutos a leer los carteles que sus fans llevaron, y uno captó su atención. «Lali, dice mi novia que si no me das un beso me deja«, decía el cartel, a lo que la cantante manifestó «¡No!, ¡qué fuerte eso!, que no te deje!«.

La artista se acercó a la joven que sostenía el cartel y le dio un beso. Quedó documentado por varios espectadores que no dudaron en grabar el momento.

Uno de los shows «más enérgicos y sacados» que vivió Lali

Así calificó al show de anoche en el Estadio Ruca Che la mismísima creadora del Disciplina Tour y quienes asistieron no dudarán en calificarlo de la misma manera.

Las horas esperando bajo el sol para entrar al lugar, la falta de aire y el calor no pudieron con el público neuquino que le regaló a la cantante una de sus noches más inolvidables, según ella.

Fueron dos horas de show ininterrumpido con alrededor de 20 canciones en las que la artista hizo bailar y cantar a sus fanaticos.

Finalizado el show, Lali publicó una historia de instagram en la que manifestó «quiero agradecerle al publicazo con el que acabamos de vivir el Disciplina Tour». «Ranquea sin duda entre los shows mas enérgicos y sacados que he vivido, gracias por recibirme así», mencionó.

«Gracias por el amor, fue increible, Neuquén inolvidable«, finalizó la artista.