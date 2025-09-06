Lara, la joven ajedrecista de Roca, se quedó con el séptimo puesto en el Panamericano

Lara Herrera, la campeona nacional de ajedrez en la categoría sub15, se quedó con el séptimo lugar en el Torneo Panamericano que se llevó a cabo en Florianópolis. El podio fue para Eduarda Frassetto, de Brasil.

Lara fue la única representante rionegrina que participó en las Olimpiadas Escolares de Ajedrez, organizadas por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), en Vicente López. En ese rincón de la provincia de Buenos Aires se consagró campeona entre 176 jóvenes de todo el país y de esta forma accedió al pase directo al Panamericano.

Este viernes, la joven de 15 años inició la novena y última ronda que le habilitaba a quedar entre las 10 mejores. Obtuvo el séptimo puesto. El encuentro se llevó a cabo en el salón de eventos del Hotel Canasvieiras In donde participaron unos 258 adolescentes.

Lara representó a Argentina en Brasil. Foto: gentileza

«Me tocó jugar nueve rondas con chicas de Brasil y de Perú y quedé en el séptimo puesto. El torneo estuvo difícil ya que en Brasil se compite mucho más», dijo Lara a diario RIO NEGRO luego de recibir la medalla. De hecho, los primeros cinco lugares correspondieron a adolescentes brasileñas, en el sexto puesto se ubico una joven chilena, seguida por Lara.

Esta roquense aprendió el deporte con 9 años. Ramiro, su padre, recordó que en su casa, tenían un tablero de ajedrez y un día, Lara quiso saber cómo se jugaba. Simplemente le enseñó a mover las piezas porque no sabía mucho más que eso. La niña decidió sumarse a los talleres de ajedrez que se dictaban en la Municipalidad de Roca y al detectar su potencial, los profesores la convocaron para participar en torneos.

Antes de iniciar las maratónicas partidas. Foto: gentileza

Su padre la acompañó en este desafío y contó que antes de cada partida, Lara «se preparaba mucho con su entrenador, buscaba información de la rival para conocer cómo jugaba, pero no siempre encontraba algo». Jugaba, por lo general, dos rondas por la mañana y por la tarde, que demoraban alrededor de tres horas. Ramiro aseguró que la adolescente «nunca se mostró nerviosa. Siempre se la veía tranquila aunque sí estaba muy ansiosa, especialmente en la primera».

Tras su paso por el Panamericano, Lara admitió que «de recuerdo me llevo los paisajes, la playa y las complicaciones de entender el idioma». Reconoció que antes de cada partida, usaba palosanto a modo de «cábala». «Participar significó una experiencia más para seguir creciendo y conocer lugares nuevos. Mi sueño gira en torno al ajedrez: llegar muy lejos haciendo esto que tanto me gusta», concluyó minutos antes de emprender el regreso a Río Negro.