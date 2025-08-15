Lara, la ajedrecista de Roca que busca apoyo para ir al Panamericano

Con apenas 15 años, Lara Herrera se convirtió en la campeona nacional de ajedrez en la categoría sub15 y se prepara para representar a la Argentina en el Torneo Panamericano, que se disputará el 30 de agosto en Florianópolis, Brasil. El desafío deportivo es enorme, pero también lo es el económico: necesita reunir 2,5 millones de pesos para poder viajar.

Lara y el ajedrez, un amor instantáneo

Diario RÍO NEGRO se comunicó con Lara para expresarle su acompañamiento e hizo un aporte para que pueda estar un paso más cerca de su meta. Empresas, instituciones y particulares pueden sumarse a esta causa que trasciende lo deportivo y se convierte en un orgullo para Río Negro.

Lara es la única representante rionegrina que participó en las Olimpiadas Escolares de Ajedrez, organizadas por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), realizadas en Vicente López. Allí se consagró campeona entre 176 jóvenes de todo el país, y así obtuvo el pasaje al Panamericano. Después de esa cita, la esperan el Sudamericano y el Mundial.

Aprendió a mover las piezas a los 9 años, gracias a la curiosidad que despertó un tablero que había en su casa. «El ajedrez fue amor instantáneo. Disfruto en todo momento cuando juego y siento que estoy en mi nube», describe. Desde entonces, alterna sus estudios en el CET 3 de Roca con entrenamientos diarios junto a dos entrenadores de Buenos Aires, para llegar en su mejor nivel a una competencia de alto rendimiento.

Su padre, Ramiro, cuenta que Lara analiza a cada rival antes de enfrentarlo y que ha jugado partidas de hasta cuatro horas. La concentración y la preparación mental son tan importantes como la estrategia. “Ella misma dice que entrena para entrar en los podios y competir a nivel internacional. Su máximo deseo es seguir creciendo en el deporte”, resalta.

Para costear el viaje, la familia organizó una rifa con 20 premios. También esperan aportes del gobierno provincial y del municipio. Hasta el momento no han conseguido un sponsor privado.

Lara sueña en grande: “Me gustaría llegar al campeonato mundial y sé que va a pasar”. Ese objetivo podría estar más cerca si logra reunir el apoyo necesario para llegar a Brasil. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con su padre, Ramiro Herrera, al 2984640158.