Las dudas que rodean a la investigación del hombre que cayó en las Cataratas del Iguazú

La investigación para dar con el paradero del turista que visitaba el Parque Nacional Iguazú, quien se estima que cayó desde la pasarela de las Cataratas del Iguazú en la zona del Salto Bossetti, se encuentra llena de interrogantes.

El operativo de búsqueda se mantiene a cargo de Prefectura Naval Argentina (PNA), a pesar de las condiciones temporales y las crecidas de los ríos Iguazú y Uruguay, pero aún no se pudo dar con el paradero del hombre. Sin embargo, sí se encontró una zapatilla que podría pertenecerle.

La causa está a cargo del juez de Instrucción Martín Benítez, quien indicó que se encuentra trabajando a contrarreloj recabando información sobre las condiciones en que se dio el increíble accidente.

“Si bien algunas personas vieron cuando cayó, no saben precisar si se trató de una caída o un suicidio. Hay circunstancias que llaman la atención, como es el caso de que una vez en el agua, esta persona no pidió ayuda, no intentó evitar la caída» declaró el magistrado en conversación con «Misiones Online».

El misterio que rodea a la caída en las Cataratas

Lo más llamativo de la investigación es que nadie reclamó por la desaparición del turista, quien se encontraba solo al momento del paseo en la zona del Salto Bossetti, que integra el circuito superior de los famosos saltos de agua en Misiones.

«No hay denuncias relacionadas con la ausencia de una persona. Tampoco se ha denunciado por parte de los propietarios o administradores de los centros hoteleros o de hospedaje con respecto a la ausencia de un huésped» señaló el juez a cargo.

Además, el magistrado señaló que no está claro qué hizo la víctima antes de caer, por lo que descartó la teoría de que se encontraba tomando una «selfie». “Esa versión no se plasmó en ninguno de los testimonios» aseguró Benítez.

Mientras que, sobre la fotografía que muestra al hombre con el agua hasta la cintura luego de caer al vacío, el juez anticipó que “va a ser peritada para corroborar si es real o trucada”.

Por el momento, es imposible hacer un rastrillaje en la zona por las condiciones del tiempo y el caso se encuentra bajo secreto de sumario dentro del Parque Nacional Iguazú.