Le entregaron un diploma simbólico a Luciana Muñoz en Neuquén: «Siempre la estamos esperando»

Otro mes sin Luciana Muñoz, la joven desaparecida desde el 13 de julio de 2024 en el oeste de Neuquén. Sus compañeros del CPEM 76 egresaron este año. En el acto de colación, Luciana también recibió su diploma. “Siempre la estamos esperando”, aseguró la vicedirectora Magdalena Sacchi.

Se trató de un gesto simbólico, un reconocimiento a su trayectoria académica. “Fue muy emotivo, muy conmovedor”, remarcó Lila Aguerre, la mamá de la joven.

Este sábado se movilizarán a las 19 en el monumento a San Martín para exigir respuestas a 17 meses de la desaparición de Luciana Muñoz.

Luciana Muñoz “anhelaba tanto tener ese título”: la emoción de sus amigas y familia



“Nos falta Luciana”, rezaba un cartel junto a su imagen sobre el escenario donde se pararon los egresados el 28 de noviembre. El acompañamiento de la comunidad educativa le da a Lila la fuerza para seguir exigiendo su aparición con vida y transitar la angustia de su ausencia. “Ella ese día tendría que haber recibido el diploma de egresado”, recalcó.



Los directivos y sus compañeros de curso quisieron que esté presente de alguna manera. “No entregarle su diploma nos pareció un acto de revictimización”, señaló Sacchi. De todas maneras, comentó que se trata de un diploma simbólico.

La madre de Luciana Muñoz, Lila Aguerre, recibió el diploma. (Foto: Gentileza).



Explicó que, en caso de que Luciana regresara, la escuela ya tiene preparada una trayectoria socioeducativa con trabajos prácticos y acuerdos con los docentes, para que retome sus estudios y complete los contenidos pendientes. “Ella no está no egresando por decisión propia, algo le pasó”, enfatizó la vicedirectora.



Luciana “anhelaba tanto tener ese título”. “Yo me la imaginaba a ella ahí con su vestido, toda hermosa, con su sonrisa, feliz. Fue muy lindo de parte del CPEM 76 que la hayan tenido en cuenta”, destacó una de sus amiga.



La veía esforzarse mucho por terminar la secundaria. “Le gustaba hacer la tarea, se juntaba con sus compañeras a estudiar, a hacer trabajos prácticos. Tenía todo al día. Le estaba yendo bien, quería seguir. Ese año que la desaparecieron, estaba segura de que iba a pasar de año, estaba muy entusiasmada con el colegio”, recordó. Sueña con verla volver y no pierde las esperanzas de que se reunirá pronto con su amiga para charlar, bailar y reírse a carcajadas. “Era, es, muy divertida”, remarcó.



La entrega del diploma, aunque simbólica, sirve como un hito en la lucha por la verdad sobre la desaparición de Luciana Muñoz. “Seguimos esperando respuestas”, recalcó la vicedirectora del CPEM 76, Magdalena Sacchi.

Luciana, una gran amiga: “Si me hubiese pasado a mí, ella estaría buscándome”

A Luciana Muñoz le gustaba andar en rollers con su hermanita. Se calzaban los patines y salían sin rumbo, hasta que ya no les daban más las piernas.



Así la recuerdan sus amigas: libre, divertida, carismática, cariñosa. “Era una persona fuerte, que no le tenía miedo a nada, pero en el fondo era muy sensible”, comentó una de sus más fieles compañeras. Habla en pasado por inercia, aunque confía en que Luciana está viva.

“Sueño casi siempre que ella vuelve. Me cuesta mucho dejarla ir. Si me hubiese pasado a mí, yo sé que ella estaría buscándome y hasta el fin. Me siento desleal y que le fallo dándola por muerta”, remarcó. Ella, igual que su familia, quieren saber la verdad: ¿dónde está Luciana?. Pidió que quien tenga algún dato lo aporte a la investigación.

“Ya pasó un año y cuántos meses y todavía no se sabe nada de nada. Es muy desesperante”, reclamó. Y enfatizó: “Hasta el último día vamos a seguir marchando, exigiendo justicia, exigiendo la verdad. Nunca voy a perder la esperanza de que mi amiga vuelva”.

Luciana Muñoz presente en su colación. (Gentileza).

La familia de Luciana Muñoz quiere que investigue la Justicia Federal

Luciana Muñoz fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en Neuquén capital. La incertidumbre sobre su paradero llevó al Ministerio de Seguridad de la Nación a ofrecer una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información fehaciente.



En el ámbito judicial provincial, su expareja Maximiliano Avilez enfrentará un juicio oral por falso testimonio durante su primera declaración ante la policía.



Mientras tanto, la madre de Luciana, Lila Aguerre, y la familia no bajan los brazos en la lucha por conseguir respuestas y presionar a las autoridades. Manifestó su firme intención de que la investigación pase a la Justicia Federal.



Aguerre confía en que así estará más cerca de conocer la verdad y encontrar con vida a su hija: “No vamos a a bajar los brazos, vamos a seguir luchando”.