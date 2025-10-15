Liberaron a un cóndor rescatado en Santa Cruz y jamás imaginaron lo que ocurriría en el cielo: «Todos lloramos»

El nueve de octubre el cielo de la cuenca carbonífera en Santa Cruz fue testigo de un momento que nadie olvidará. Tras meses de rehabilitación, Walaq, un cóndor andino que había sido rescatado intoxicado en la zona de El Tucu Tucu, volvió a volar libre. Pero lo que sucedió en su liberación emocionó a los presentes.

Quien llevó adelante la liberación fue la ONG Somos Huellas Patagónicas que casi dos décadas impulsando censos, realizando rescates de aves y promoviendo la educación ambiental en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio, en el corazón de la Cuenca Carbonífera.

En su historia ya habían participado de otras dos liberaciones, pero esta vez algo fue distinto.

Walaq es un cóndor que fue rescatado en mayo de este año. Según contó a RÍO NEGRO RADIO, el referente de la ONG, Franco Paz, fue trasladado a Calafate para la primera atención. Allí descubrieron que estaba intoxicado y fue derivado a la Fundación Bionadina de Buenos Aires para su recuperación.

Luego de meses en tratamiento pudo recuperarse y arribó al aeropuerto de Río Gallegos la semana pasada donde lo recibió nuevamente la ONG para trasladarlo a 28 de Noviembre, donde sería liberado al día siguiente. Esa mañana la nieve y el viento hizo dudar a muchos. «Todos nos preguntaban qué íbamos a hacer con el clima y nosotros les decíamos que tenían que confiar en que se iba a despejar para Walaq«, relató Paz. Y así fue.

“Cuando veníamos llegando a la zona dejó de nevar, se empezó a despejar y a los 40 kilómetros ya teníamos sol», relató el rescatista. El viento seguía rugiendo, pero fue este mismo clima el que trajo un regalo especial. «Entraron a aparecer cóndores a 15 kilómetros de la cuenca donde veníamos nosotros. Pasaban arriba de la camioneta donde estaba Walaq”. Esa imagen dejó sin aliento a todos. Era como si su propia familia lo estuviese acompañando.

Walaq, cuyo nombre significa bello, tiene entre ocho y nueve años, una edad considerada de subadulto. “Cuando lo trasladábamos desde la base del mirador de Cóndores hasta el lugar, iba moviéndose. Se notaba que se quería ir. De mucho tiempo de ver gente, ver personas… Si bien son increíblemente profesionales en BioAndina, el cóndor quería su libertad”, describió el referente de la ONG.

Así llegaron al cañadón y el mirador de Cóndores se llenó de vecinos, pioneros, familias, docentes y estudiantes que querían ser parte del momento. “Cuando abrimos el canil para que salga Walaq, hizo tres pasos, empezó a planear y se fue con los otros cóndores”, contó Paz, con la emoción a flor de piel.

Mientras el cóndor desplegaba sus alas y se perdía en el horizonte, el silencio fue total. “A toda la gente le decíamos que tenía que estar en silencio. Entonces para desearle buen viaje abrían los brazos”, recordó.

Esperan que mediante el rastreador satelital que tiene en una de sus alas se pueda determinar que rumbo toma.

Así, entre lágrimas y vuelo, Walaq volvió a su casa: los cielos de Santa Cruz. «En toda la jornada que estuvimos ahí pasaron alrededor de 50 cóndores«, aseguró. “Todos lloramos, toda la gente estuvo emocionada», rememoró Paz. Es que para la ONG se trató de un momento especial. «En nuestra zona desde el año 2007 tenemos contados casi 50 cóndores muertos por distintos factores y esto es como regresar otra vez la vida a esta zona a través del cóndor andino”.

Escuchá a Franco Paz en RÍO NEGRO RADIO