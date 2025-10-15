Histórico hallazgo en La Rioja: descubren un dinosaurio de cuello largo, uno de los más antiguos del mundo

Un equipo paleontológico argentino, con mayoría de científicos del CONICET, descubrió en la Precordillera de La Rioja el esqueleto casi completo y articulado de un dinosaurio de cuello largo que habitó la Tierra hace unos 230 millones de años. «El nombre Huayracursor homenajea al viento, mientras que jaguensis refleja la cercanía con Jagüé, un antiguo pueblo de arrieros ubicado a 40 kilómetros de la Quebrada Santo Domingo”, explicó el investigador Martín Hechenleitner.

Hechenleitner es científico del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR, CONICET-UNLaR-SEGEMAR-UNCa-Gobierno de La Rioja) y primer autor del artículo. Por la relevancia del hallazgo, su preservación y antigüedad, fue publicado en la prestigiosa revista Nature.

La nueva especie data del Triásico Tardío, una era clave marcada por la aparición de los primeros dinosaurios. «Estimamos que Huayracursor debe tener una edad de entre unos 230 a 225 millones de años, lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más antiguos del mundo«, agregó Agustín Martinelli, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) y segundo autor del artículo.

Nuevo epicentro: descubren en una cuenca inexplorada «extraordinaria por su abundancia»

El descubrimiento se produjo en la Quebrada de Santo Domingo (a más de 3000 msnm), una región que, hasta hace una década, permanecía prácticamente inexplorada. El área demostró ser excepcionalmente rica en fósiles triásicos, incluyendo otros dinosaurios y antecesores de mamíferos.

“Es uno de esos descubrimientos que no se dan a menudo», enfatizó Hechenleitner. Su colega, Martinelli, añadió que esta nueva región «abre una perspectiva de grandes descubrimientos» que hasta ahora estaban confinados a San Juan, el sur de La Rioja y el sur de Brasil.

«Pocas veces en la vida se puede decir que se encontraron sitios totalmente novedosos, con una fauna extraordinaria por su preservación y abundancia«, remarcó el investigador.

Por su parte, el equipo ya proyecta futuras exploraciones. Sebastián Rocher, investigador del CONICET en la UNLaR, indicó que estudios geológicos revelaron que los terrenos triásicos de la Precordillera Norte pertenecen a una cuenca sedimentaria que evolucionó de manera independiente, lo que «abre la posibilidad de extender las exploraciones aún más al oeste, en la Cordillera de los Andes».

Por la relevancia de su preservación y antigüedad, el hallazgo fue publicado en la prestigiosa revista Nature. (Gentileza).

Huayracursor: un sauropodomorfo primitivo con cuello y tamaño récord

Según el comunicado del CONICET, Huayracursor es un sauropodomorfo primitivo, el linaje de dinosaurios herbívoros que eventualmente dio origen a gigantes como Argentinosaurus y Patagotitan. Los análisis filogenéticos sitúan a la especie dentro del grupo Bagualasauria, junto a otros parientes contemporáneos encontrados en Brasil.

Los restos encontrados incluyen una parte del cráneo, una serie vertebral completa hasta la cola y extremidades anteriores y posteriores casi intactas. La excepcional integridad del esqueleto permitirá que Huayracursor se convierta en una referencia para estudiar la evolución temprana de los sauropodomorfos y de los dinosaurios en general.

Martín Hechenleitner remarcó que Huayracursor es novedoso porque presenta dos características evolutivas clave que confirman una aparición «muy temprana y sincrónica»: «un cuello considerablemente más largo y un tamaño más grande que la mayoría de sus contemporáneos».

Un individuo adulto de dos metros que duplica a otros parientes

En términos de dimensiones, Malena Juarez, becaria doctoral del CONICET en el CRILAR y coautora del estudio, precisó las estimaciones de la especie: “Estimamos una longitud de dos metros aproximadamente y unos dieciocho kilogramos para un individuo adulto».

Este tamaño lo hace casi el doble que otros parientes primitivos cercanos hallados en Argentina, como el famoso Eoraptor lunensis.

Juarez actualmente trabaja en la descripción anatómica detallada de los restos, un trabajo que busca clarificar las relaciones evolutivas de Huayracursor con otros dinosaurios de Sudamérica, África e India.

El estudio contó también con la participación de Lucas Fiorelli (CRILAR, CONICET), Jeremías Taborda (CICTERRA, CONICET-UNC) y Julia Desojo (UNLP, CONICET).