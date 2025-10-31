Llegan a Neuquén artesanías de todo el país a una nueva edición de la Feria de Arte Popular callejero

El bulevar de la avenida Argentina está dispuesto para la instalación de más de 400 stands en la Avenida Argentina (foto Cecilia Maletti)

Más de 400 artesanas y artesanos del país se darán cita en la avenida Argentina de Neuquén capital para reeditar la 32 Feria del Arte Popular Callejero, tras 46 años de trayectoria del Encuentro de la Feria de Artesanos de Neuquén.

«Va a ser una gran fiesta, cada vez nos fortalecemos más y nos reafirmamos en nuestros oficios», dijo Nancy Carlino, integrante de la comisión organizadora.

La convocatoria fue en agosto, luego se hizo selección rubro por rubro de fiscalización y la lista oficial de invitados quedó en 400. Cada uno tendrá su puesto. También vendrán artesanos con producción internacional. «Será multicultural, siempre enriqueciendo con los saberes de oficios de todos los países», dijo.

Para los artesanos, las técnicas usadas con cada material y la transmisión del armado, es parte del encuentro, de la muestra de su producción y de su economía de base. No se permiten elementos de reventa, por eso la preselección.

«Cada trabajo nos muestra la raíz de un pueblo, viene por ejemplo un soguero de Salta que lo que hace, fue transmitido por sus mayores por oficio, nosotros trabajamos la madera con las gubias aunque se pueden hacer con máquinas, pero habla del oficio en el tiempo y de la creación; vienen maestros de cuchillería con trabajos increíbles, tejidos de telar y luthería, nada es improvisado, todos los materiales son genuinos», ponderó Nancy.

La venta de la producción se hace de modo tradicional y con las herramientas de pago digital. Cada artesana o familias de artesanos que llegan al lugar cuentan cómo fueron transformando los materiales, de dónde salieron y con qué técnica se buscó lograr el utensilio, o manta, desde zapatos hasta hilados, con orfebrería, joyas y bisutería, entre los clásicos.

La feria funcionará desde el mediodía hasta las 23. Incluirá arte circense, teatro callejero, pinturas, retratos a mano alzada, entre otras ofertas culturales en el bulevar de la avenida Argentina, en sus dos primeras cuadras, que es donde se instala la feria.

La Avenida Argentina se vestirá de música y colores con los artesanos del país desde el próximo jueves (foto Cecilia Maletti)

De dónde vienen

Los invitados llegarán desde Ushuaia y desde Salta, con referentes de Jujuy, Entre Ríos, Misiones, Córdoba, San Luis, provincia de Buenos Aires, Chubut, Catamarca, Corrientes, La Rioja, Río Negro y el interior de Neuquén.

«Es una evento que convoca, entusiasma, lo organizamos a pulmón y cada vez con mayor riqueza en saberes culturales», dijo Carlino. Agregó que «el oficio genuino hace la diferencia, no hay reventa. Cada paño entrega una creación, un oficio que es ancestral, un tiempo y materiales genuinos, eso hace la diferencia», destacó.

El evento «ha sido reconocido a nivel nacional, municipal y provincial, galardonado en distintas gestiones, lo que nos honra para entregar año tras año, un poco más», planteó.