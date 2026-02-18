El calor baja su intensidad en el Alto Valle: miércoles con máximas que rozan los 30°C, ¿qué pasa con el viento?

Este tercer día de la semana registrará mucha inestabilidad climática. Este 18 de febrero, en la región del Alto Valle se espera un combo que combinará menos calor y viento, aunque con ráfagas mucho más leves que las de los días previos.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el pronóstico, este miércoles será otra jornada de calor leve en el Alto Valle, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada calurosa y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima rozará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 13°C. El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día.

Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la mañana con ráfagas de hasta 50 km/h. Las condiciones serán menos intensas durante la tarde ya que se prevén ráfagas de hasta 39 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperaturas: Máxima de 28°C y mínima de 13°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Cielo algo nublado con 18°C y vientos del sur de 13 a 22 km/h .

Cielo algo nublado con y vientos del sur de . Tarde: Temperatura de 28°C con vientos del sur (7-12 km/h) y ráfagas de hasta 25 km/h .

Temperatura de con vientos del sur (7-12 km/h) y ráfagas de hasta . Noche: Cielo despejado con 23°C, vientos del sureste de 13 a 22 km/h y ráfagas 37 km/h.

El detalle del clima en Roca