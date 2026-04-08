Llegó pidiendo ayuda y dio a luz: el inesperado nacimiento de una beba en una comisaría de Neuquén

El inesperado nacimiento de una beba en una comisaría de Neuquén. Foto: Policía de Neuquén

La comisaría 20 de Neuquén se convirtió en el escenario de un inesperado nacimiento cuando una joven embarazada llegó pidiendo ayuda y terminó rompiendo bolsa en el lugar.

Los efectivos policiales que estaban en el lugar habían solicitado una ambulancia, pero ante la urgencia se tuvieron que asistir el parto en conjunto con el equipo médico.

El emotivo nacimiento de una beba en Neuquén

La escena estuvo cargada de tensión, pero también de compromiso policial. Según lo relatado por la Policía de Neuquén, todo inició cerca de las 4.30 cuando la joven embarazada de 40 semanas llegó a la comisaría junto a sus padres en un estado de «angustia y con fuertes contracciones».

Los efectivos activaron de forma inmediata el protocolo de emergencia y solicitaron una ambulancia, mientras contenían a la futura madre. Con el correr de los minutos, la situación se volvió más crítica debido a que la joven terminó rompiendo bolsa y el parto ya era inminente.

Debido a que aún no llegaba la ambulancia, los policías acondicionaron la guardia de la comisaría y transformaron un espacio habitual en un lugar seguro para el nacimiento de la bebé.

La madre llegó ya en trabajo de parto

A los pocos minutos arribó el equipo médico del SIEN que se sumó a la intervención y en un trabajo en conjunto con los efectivos, se concretó la labor de parto. La escena de nervios, esfuerzo y trabajo, concluyó con el emotivo nacimiento de Daniela, una beba que «respondió favorablemente a los primeros estímulos, llenando de emoción a los presentes», contaron desde la Policía.

Daniela, la beba que nació en la comisaría

Tanto la joven madre como su hija fueron trasladadas al hospital Castro Rendón donde aún permanecen internadas bajo observación, aunque resaltaron que están en buen estado de salud.