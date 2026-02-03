Lluvias, ráfagas de 70 km/h y frío este martes 3 de febrero en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Se esperan lluvias en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Foto: Archivo.

En la cordillera de Neuquén y Río Negro este martes 3 de febrero se espera una disminución de la temperatura. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá lluvia y viento.

Se pronosticó para hoy ráfagas de hasta 70 km/h en la zona.

El pronóstico en Bariloche, San Martín de los Andes y Chos Malal

En Bariloche, la mínima de hoy será de 10ºC y la máxima de 19ºC. Las ráfagas rondarán los 50 km/h. Para la tarde y noche se esperan lluvias.

En San Martín de los Andes, este martes y miércoles estará lluvioso. La máxima será de 18ºC y en ambos días estará ventoso con ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

En el norte neuquino se espera una jornada nublada. En Chos Malal, habrá una máxima de 26ºC y ráfagas llegarán a los 70km/h por la tarde. El miércoles aumentará la intensidad y hay pronosticadas lluvias.