Martes de nubes, lluvia y frío en Las Grutas: el pronóstico para un día sin playa en la costa

El verano se toma una pausa obligada en Las Grutas. Tras las jornadas de calor intenso, este martes la villa balnearia despierta bajo un manto de nubosidad densa y un aire mucho más fresco que recuerda que la Patagonia puede cambiar de humor en cuestión de horas.

El ingreso de un frente de inestabilidad desde el sector costero transformará el paisaje habitual de sombrillas por uno de rompevientos y caminatas por la costanera.

Un desplome térmico inusual para febrero

Lo más llamativo de este martes será, sin duda, la temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una máxima de apenas 20°C, una marca muy por debajo de las medias estivales para la región. Con una mínima que se situará en los 17°C, la amplitud térmica será casi inexistente, generando una sensación de frescura constante que se verá acentuada por la humedad proveniente del mar.

Este escenario se completa con un cielo que permanecerá cubierto durante gran parte del día. La probabilidad de precipitaciones aisladas oscila entre el 10% y el 40%, lo que significa que podrían darse lloviznas intermitentes o chaparrones cortos, especialmente durante la mañana y hacia el cierre de la noche, complicando cualquier plan de permanencia prolongada a la intemperie.

Viento sur y mareas que desafían la costa

El viento será otro factor determinante. Aunque no se esperan temporales, las ráfagas constantes de entre 42 y 50 kilómetros por hora harán que la zona de playa sea poco confortable. El viento proveniente del cuadrante sur aportará esa dosis de aire frío que caracteriza a los recambios de masa de aire en la zona atlántica de Río Negro.

A este panorama meteorológico se le suma el fenómeno de las mareas extraordinarias. Con coeficientes muy altos, el mar alcanzará niveles que reducirán la playa a su mínima expresión en las bajadas céntricas. La combinación de olas impulsadas por el viento y una pleamar voluminosa hará que, por momentos, el agua llegue hasta la misma base de los acantilados, por lo que se recomienda extrema precaución al circular por la zona de las cuevas.

Recomendaciones para turistas y residentes

Ante un martes de «clima de interior», las autoridades y prestadores de servicios sugieren: