Los jabalíes invaden Llao Llao en Bariloche: qué debemos hacer si encontramos un animal

“Como todo animal silvestre, de mediano o gran porte, los jabalíes son potencialmente peligrosos. Son salvajes, no están acostumbrados a la presencia del humano ni a la interacción con él”. De esta forma, Sebastián Ballari, investigador adjunto del Conicet, definió el comportamiento de estos animales que hoy preocupan por su presencia en el área del Parque Municipal del Llao Llao, al oeste de Bariloche.

Tiempo atrás, se detectaron destrozos en la cancha de golf del hotel del Llao Llao, con grandes extensiones de tierra levantada. El subsecretario de Planeamiento de Bariloche, Alfredo Allen, confirmó la presencia de una manada de 12 a 15 jabalíes en la zona y otro grupo de animales en Bahía López y en el Cementerio del Montañés.

“El temor más fuerte, dijo el funcionario municipal, es que alguna hembra con crías se cruce en un sendero con algún turista. O un macho en celo. Se ponen muy agresivos”.

Ballari coincidió en que hay que “tener un cuidado especial”. “El individuo adulto puede tener más de 60, 80 kilos. Y más también. Es un animal potente en su contextura, una bestia sólida con la que hay que tener cuidado”, advirtió.

Ballari explicó que, en el 99% de los casos, “un animal silvestre se irá para otro lado apenas nos escuche. Pero ha pasado que la gente se ha encontrado un jabalí, el animal se siente acorralado y escapa por donde uno está. Entonces, muchas veces pasa que, en su intento de huir, se lleva puesta a la persona que está adelante sin importarle mucho”.

Los jabalíes de la región patagónica, por sus características genéticas y genotípicas, no suelen superar los 80 kilos aunque, Ballari reconoció que se pueden encontrar animales de 90, 100 kilos. O más. “Acá el jabalí puro es genéticamente más parecido al europeo que se encuentra en España, Alemania. El cerdo domésticoo puede crecer más y pesar 300 kilos. Por eso, esos híbridos suelen ser más grandes”, dijo.

¿Cuáles son las recomendaciones si alguien se encuentra con un jabalí?

Las recomendaciones, aseguran los especialistas, son similares a las que se brinca con cualquier animal silvestre.

En primer lugar, no es conveniente acercarse, sin importar lo que esté haciendo. «Su comportamiento puede ser impredecible, sobre todo cuando se siente acorralado en un lugar o si tiene crías», señaló Ballari.

Se recomienda evitar hacer ruidos o movimientos bruscos y alejarse del lugar, lentamente, «sin interferir en lo que esté haciendo».

Evitar tratar de alimentarlo y cualquier interacción con el animal, «más allá de que presente un comportamiento no agresivo».

Ballari señaló que se avanza en un registro de avistamiento, por eso sugirió que, al detectar un jabalí, debe informarse a las instituciones a dónde se lo vio ya sea en la jurisdicción de Parques Nacionales, la provincia de Río Negro o el ejido municipal. «Esos registros son importantes para estudiar el comportamiento animal en la región. Se recomienda compartir la información, no solo subir un video a las redes«, argumentó y agregó que uno de los mails para reportar un avistamiento es sebastianballari@gmail.com.

«Por lo general, con la caminata por el bosque, el ruidos de las ramas y el pisoteo ya es suficiente para que el bicho esté advertido de la presencia de un humano. Puede pasar que cuando hay viento en contra, el animal no perciba olores ni ruidos y, de pronto te lo encuentres medio cerca. Lo recomendable es no generar ruidos que lo puedan asustar«, sugirió.

El investigador dijo que, desde Parques Nacionales, se estuvieron fabricando trampas a fin de capturar a varios individuos. «Lo cierto es que tienen una complejidad: hay que evaluar muy bien a dónde se coloca la trampa, hay que cebarla, esperar que los bichos entren y muchas veces, se terminan capturando especies no deseadas. Después, la trampa hay que moverla», puntualizó y acotó: «No es la solución definitiva, pero es una herramienta más para el manejo especialmente en lugares transitados como el Llao Llao o sectores urbanos donde no se pueden aplicar otro método de control, como la caza«.