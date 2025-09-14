Los Juegos Interfacultades de la UNCo tienen su bicampeón y pisan fuerte por la defensa de la universidad pública

Finalizaron hace unas horas los Juegos Deportivos Interfacultades de la Universidad Nacional del Comahue. Luego de tres días de competencias, El Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) se quedó con el galardón mayor y se consagró bicampeón del torneo. El segundo puesto también tuvo doblete para la facultad de Ingeniería y en el tercer lugar, este año la facultad de Ingeniería desplazó a Ciencias de Economía y Administración que se ubicó en el puesto cuarto del podio.

Desde el viernes y hasta hoy, en las sedes de Neuquén y Cipolletti, 1.200 estudiantes representantes de las 17 unidades académicas de la UNCo se dieron cita para disputar el campeonato en 12 disciplinas deportivas. Fueron jornadas de alta competencia y de encuentro, pero también de visibilización de la lucha que llevan adelante los universitarios argentinos en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad.

Hoy por la tarde hubo festejos a lo grande en el polideportivo «Beto Montero» de la sede central de la casa de altos estudios, ubicado en Buenos Aires 1400. La arenga a los ganadores no dejó de lado una realidad latente: la comunidad universitaria pisó fuerte en su defensa de la universidad pública, con una fuerte condena al gobierno nacional por el veto a la ley de Financiamiento Universitario y reclamó a los estados provinciales de Rïo Negro y Neuquén que miren lo que harán sus legisladores a la hora de sentarse en el recinto para repudiar la decisión del presidente Milei. Además convocaron a un apagón que se realizará el martes a partir de las 20 y a la movilización nacional que será el miércoles por la tarde.

El acto de cierre estuvo a cargo del vicerrector, Paúl Osovnikar a cargo del rectorado debido a que la rectora, Beatriz Gentile, se encuentra de licencia por ser candidata a diputada nacional por Neuquén. Osovnikar destacó la importancia de volver a poner en marcha estos juegos universitarios después de más de 10 años, a pesar de las políticas de ahogo financiero impuestas por el gobierno nacional. «Era un reclamo de los estudiantes y dijimos vamos a volver a los juegos interfacultades», aseguró.

“Tenemos que defender a la universidad y vamos a seguir resistiendo la política del gobierno nacional”, expresó alentando a que toda la comunidad participe de las actividades que están organizadas esta semana en defensa de la universidad pública.

Y el reclamo llegó también de parte del estudiantado. Joaquín Berrud, presidente de la Federación Universitaria del Comahue, le pidió a los representantes de las provincias de Neuquén y Río Negro que envíen a sus legisladores a votar “para cuidar este tesoro que hemos construido que es la universidad pública”. Advirtió que los y las estudiantes “vamos a estar mirando atentamente cómo votan en el recinto».

Loa ganadores: Bariloche el rey de copas