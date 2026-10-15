Los looks con personalidad de Stephanie Demner: inspiración fresca para el día a día en la maternidad

Texturas naturales y accesorización cuidada, las claves de Demner para darle un giro personal a los básicos del vestidor.

Stephanie Demner transita la recta final de su embarazo mientras disfruta de la crianza de Ariana y se prepara para recibir a Jazmín, su segunda hija junto a Guido Pella. En sus redes sociales, comparte tanto los looks que elige para acompañar esta etapa como algunas de las emociones que atraviesa en la maternidad. Entre conjuntos urbanos, prendas sofisticadas y una campaña familiar por el Día de la Madre, muestra distintas facetas de su vida cotidiana.

Stephanie Demner junto a Guido Pella y su hija Arianna, combinando estilos relajados y relajados para el día a día. Instagram @stephaniedemner.

Sus looks favoritos

Los jeans holgados, las camperas de cuero, los tops básicos y los bolsos protagonistas forman parte de sus elecciones habituales.

Gafas oscuras, joyería sutil y complementos metalizados para elevar un look cotidiano de líneas simples. Instagram @stephaniedemner

También apuesta por la sastrería, con blazers y pantalones amplios, y suma opciones más audaces, como camisas oversize, botas altas y prendas con detalles de encaje.

Cortes versátiles y composiciones monocromáticas que acompañan los cambios de figura con soltura y diseño. Instagram @stephaniedemner.

Para los días más relajados, elige pantalones deportivos de pierna ancha, bodies y zapatillas con plataforma.

Apuestas relajadas y funcionales que celebran cada etapa de la gestación con espontaneidad y estilo. Instagram @stephaniedemner

El denim y el cuero se repiten en distintas combinaciones, junto con accesorios que aportan personalidad. Así, logra adaptar las prendas a su embarazo sin resignar su impronta urbana.

Una campaña muy especial

En la previa del Día de la Madre, que se celebra este domingo, Stephanie protagonizó una producción junto a Ariana y Jazmín, que todavía está en la panza. “Esta campaña y este Día de la Madre sin dudas es el más especial de todos, mi chiquita compartiendo una de mis pasiones más grandes y Jaz en la panza sumándose a este equipazo”, escribió en Instagram.

En la recta final de su embarazo, Stephanie Demner apuesta por siluetas relajadas y básicos atemporales que combinan comodidad y tendencia. Instagram @stephaniedemner.

Para las fotos, eligió un vestido largo celeste, de tirantes finos y escote sutil, que acompañó con accesorios dorados y el pelo suelto. También lució blusas livianas en tonos pastel, con transparencias y delicados collares. Ariana, por su parte, llevó un vestido blanco de encaje, en sintonía con la estética luminosa de la producción.

Stephanie Demner junto a su hija Arianna: complicidad, frescura y moda compartida.

Los miedos que no siempre se cuentan

Además de compartir sus elecciones de vestuario, Stephanie se animó a hablar de una faceta menos visible de la maternidad. En una conversación con su amiga Juli Puente, contó que suele tener miedo de que algo le pase a Ariana y que siente culpa cuando sus compromisos le impiden estar presente en determinados momentos.

Como ejemplo, recordó que se perdió un acto del jardín durante un viaje al Mundial. “Fue, les juro, terrible para mí, como si fuese el fin del mundo”, confesó.

También reflexionó sobre las distintas formas de vivir esta experiencia y la presión que puede generar compararse con otras mujeres. “Hay distintas maternidades, hay distintas personalidades y todas están bien”, expresó.

En la cuenta regresiva para la llegada de Jazmín, Stephanie comparte una mirada honesta sobre esta etapa: entre la ilusión de agrandar la familia, los desafíos cotidianos y los looks con los que sigue expresando su personalidad.