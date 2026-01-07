Los últimos ganadores del sorteo de Global Oil recibieron sus autos en Neuquén

Los últimos ganadores del premio del sorteo realizado en las estaciones de servicio de la empresa Global Oil recibieron su vehículo. La entrega de los Toyotas Yaris 0 km se llevó a cabo en la concesionaria Nippon Car de la capital de Neuquén y contó con la presencia de dos de los tres beneficiarios, ya que uno de ellos se encontraba fuera de la ciudad.

Leonardo Schlosser y Marcelo Bustamante llegaron a la concesionaria para cerrar una espera que había comenzado meses atrás, cuando completaron su cupón en una estación de servicio. El tercer ganador fue Alejandro Preisinger.

Leonardo Schlosser, camionero de La Pampa, fue uno de los ganadores del sorteo de Global Oil / Foto de Cecilia Maletti

“Fue una sorpresa total”, contó Leonardo Schlosser, camionero de La Pampa. “Estaba cargando en una estación Puma y los chicos me golpean el camión para decirme que me había ganado el auto. No lo podía creer hasta que entré a la página de Global Oil y vi que era verdad”, relató. Acostumbrado a manejar autos usados, aseguró que el premio representa un sueño cumplido: “Es la primera vez que tengo un 0 km. El auto que tenía ya lo vendimos y ahora a disfrutar de este que es un sueño”.

Por su parte, Marcelo Bustamante coincidió en la incredulidad inicial. “Cuando me llamaron pensé que era una cargada. Recién cuando me dijeron que iba a hablar con el gerente y la escribana empecé a creerlo”, recordó. Si bien ya contaba con una camioneta, destacó el valor del premio: “Nunca me había ganado algo así. Este auto lo voy a usar para pasear con la familia”.

Marcelo Bustamante llegó acompañado de la familia para recibir el auto/ Foto de Ceci Maletti

La gerente de Global Oil, Romina Minisini, destacó la respuesta de los clientes ante la propuesta. “Estamos terminando de entregar los últimos autos del sorteo. Estamos súper contentos de ver la felicidad de la gente”, señaló. Además, invitó a los usuarios a seguir participando: “Vamos a tener más sorteos y nuevas promociones, así que no dejen de estar atentos”.

En ese sentido, Minisini recordó que continúa vigente una promoción por la cual los clientes abonan 30$ menos todos los días sábados en las estaciones de servicio Puma de Global Oil.

El sorteo se realizó el 2 de diciembre en el Hotel Global de Centenario, luego de varios meses de vigencia en todas las estaciones Puma Global Oil de Neuquén y Río Negro. Miles de personas participaron a través de la carga de combustible, compras en tiendas y la adquisición de lubricantes Puma, que otorgaban doble chance.

El mecanismo incluyó urnas diferenciadas por estación y la selección de cupones titulares y suplentes, lo que permitió garantizar la transparencia del proceso. La promoción estuvo vigente hasta el 30 de noviembre. Desde la empresa recordaron que continúa activa la promoción de 30 pesos de descuento en todas las estaciones de servicio Puma Global Oil de Neuquén y Río Negro.