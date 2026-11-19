Deportivo Roca recibió una buena noticia de cara a la final del torneo Clausura de la Liga Confluencia frente a Atlético Regina, que se disputará este lunes desde las 16 en Allen, en la cancha de Unión.

El Tribunal de Disciplina decidió dejar sin efecto la sanción a Carlos López, quien había sido expulsado en la victoria del Naranja ante CIMAC, en la última fecha. El árbitro Ezequiel Escobar le había mostrado la tarjeta roja en el Luis Maiolino, a los 25 minutos del complemento, por una infracción al costado del área que consideró de «último recurso» y que no parecía merecer semejante sanción.

De esta manera, el entrenador Martín Medina podrá contar con su capitán y volante central, uno de los puntos más altos del equipo, para el atractivo cruce frente al Albo.

En contrapartida, el zaguero Luciano Roberti, expulsado en simultáneo por los incidentes que se generaron tras la infracción, recibió tres fechas de suspensión. Por lo tanto, no podrá estar en Allen y Medina deberá definir quién ocupará su lugar en la defensa.

Por otro lado, Deportivo Roca y Atlético Regina se pusieron de acuerdo y el árbitro de la final será el cordobés Emilio Cubría. El encuentro se disputará el lunes, aprovechando el feriado y teniendo en cuenta que ambos equipos ya quedaron eliminados del Regional Amateur: los dos cayeron por penales ante Jorge Newbery de Carmen de Patagones.

Ya está casi todo listo para la gran final. El Albo irá en busca del tricampeonato, luego de consagrarse en el torneo anual de 2025 y en el Apertura de este año. Por su parte, el Naranja quiere volver a dar la vuelta después de poco más de tres años, cuando derrotó a Cipolletti por penales en la final del Apertura 2023.