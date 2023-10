«Magic Handle», un dispositivo creado en Roca que ayuda a personas con discapacidad visual

Los estudiantes de CET 1 y 3 de Roca crearon una «empuñadura mágica», la cual se adapta a los bastones que utilizan las personas con discapacidad visual, con el objetivo de darles más autonomía en sus vidas diarias.

Todo comenzó con la idea de la estudiante Morena Fierro de CET 3. Un día la adolescente pasó por las dársenas ubicadas en 25 de Mayo e Italia y observó que había una persona con discapacidad visual que intentaba cruzar la calle, pero no podía porque nadie le avisaba si se acercaban vehículos.

«Veo como muchos hablan de inclusión, pero en la realidad eso no sucede porque si prestás atención ni siquiera hay rampas en cada esquina y que deberían haber por Ley. Y si hay, están rotas o hay autos estacionados en ellas», expresó Morena.

1/ 2 2/ 2 El aparato de prueba se agregó a los bastones que utilizan las personas con discapacidad visual. Foto: Gentileza.

El dispositivo se adapta a los bastones. La estudiante explicó que la empuñadura cuenta con diferentes elementos que incluyen la tecnología que sirven «para darle autonomía a cada una de las personas con discapacidad visual».

«Cuenta con sensores de ultrasonido que van conectados con los motores de vibración. Esto hace que a la hora de acercarse a un objeto empiece a vibrar. Arranca a funcionar a los 4 metros de distancia con un leve temblor y mientras más cerca esté el objeto, la vibración es más fuerte«, indicó y agregó que el dispositivo también tiene una bocina y luz LED.

Una vez aprobada la idea, los alumnos comenzaron a trabajar. «Al principio queríamos hacer un bastón completo, pero al reunirnos con la Asociación de Ayuda a las personas con discapacidad visual (Aanovi) nos dijeron que podía ser mejor. ‘Fijense que esto nos conviene más, es más cómodo ésto’, señalaban. Así poco a poco fuimos adquiriendo más información», explicó Morena.

Trabajar en equipo y la emoción de lograrlo

Los estudiantes del CET 3 decidieron presentar el proyecto a sus pares del CET 1. «El director nos ayudó porque necesitábamos la parte técnica, ya que nuestra escuela está dirigida a la administración de empresas», señaló. Así los grupos se unieron y comenzaron a colaborar en conjunto.

Con el tiempo comenzaron reunirse para diseñar, acomodar y armar la idea. Así nació el proyecto «Magic Handle» (Empuñadura Mágica).

«Pensé que era una idea soñadora, futurista. No creía que lo pudiéramos armar, porque no es lo mismo tener la idea a poder tenerlo en la mano, que sea algo físico, que se pueda probar, usar. Me llenó el corazón de alegría», expresó emocionada Morena.

Un día fueron a presentar el proyecto a Aanovi y diversos usuarios pudieron conocer la idea. «Ellos nos dieron las opiniones que necesitábamos, queríamos ver si les gustaba, si les servía, si le cambiarían algo. Ese día fue muy lindo y emotivo. Todo el momento nos agradecían, nos decían que éramos una luz divina», dijo la estudiante.

«Ese día llegué a mi casa y me largué a llorar. Nunca creí que chicos de sexto año llegáramos a hacer algo tan significativo para nosotros y la sociedad en sí», indicó y agregó que la experiencia los fue enriqueciendo.

«Me llena de alegría saber que hicimos algo que va a ayudar a muchos usuarios. Nos nutre en todos los sentidos, como alumnos, como personas que formamos parte de una sociedad. Vemos a mucha gente no se la incluye. Todo el mundo habla de eso, pero la realidad es otra, a nosotros nos impactó y nos sigue impactando», concluyó la joven.