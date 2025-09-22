Maltrato animal: Alma de Diamante y Angelita, las dos perras que rescataron en la Isla Jordan y esperan el milagro

Un caso de maltrato animal alertó a la comunidad de la Isla Jordan y alrededores. Se trata de Alma de Diamante y Angelita, dos cachorras que vivían a la intemperie y fueron rescatadas en condiciones críticas tras una denuncia impulsada por la fundación Funpabia. Hoy, ambas esperan el milagro para sobrevivir.

Según contó Soledad Bustamante, integrante de la agrupación rescatista de Cipolletti, «Funpabia intervino desde el primer momento». Fue el jueves 18 de septiembre, cuando vieron que la situación no daba para más. «Ese día de la tormenta las perritas estaban a la intemperie sin ninguna protección. Intervinimos debido a la gravedad y a la impotencia que nos generó verlas así”, contó.

El proceso no fue sencillo. La denuncia ingresó al 147, el número del municipio para casos de maltrato, y a partir de allí intervino Zoonosis. Sin embargo, la situación escaló. “Es un caso bastante complejo… pedimos intervención de la justicia para hacer las cosas bien”, explicó Soledad, quien agregó que incluso hubo momentos de violencia protagonizados por la tutora de los animales.

Las dos cachorras pudieron ser rescatadas de esa situación y hoy luchan por su vida. «Cuando las levantamos del suelo fui muy triste. La galguita estaba dando sus últimos respiros y la otra sufriendo un tic nervioso por moquillo«, relató la rescatista.

Alma de Diamante, la galga, está internada bajo cuidados intensivos: “Las veterinarias están continuamente tratando de estimularla con un montón de cosas, medicación y cuidado. Dormía muchísimo, pero al menos la vemos tranquila”, contó.

Angelita, la Border Collie, fue trasladada a una casa de tránsito. «La familia que la cuida incluso implementó “abrazoterapia”, ya que al sostenerla fuerte sus temblores disminuyen», contó Soledad. «Ella ya está en la etapa de la enfermedad en la que atacó el sistema neurológico y el tic está en todo el cuerpo. Puede llevarla a la muerte o quedar con el tic, que es lo que esperamos».

Ambas se encuentran en estado delicado, aunque tienen apenas seis meses de vida. Hoy esperan el milagro para sobrevivir.

Una fundación que resiste gracias a la comunidad

El caso de las cachorras expuso nuevamente las falencias del sistema. “Nosotras dedicamos nuestra vida completa a esto, somos voluntarias y no tenemos subsidios. Recién hace unos meses el municipio empezó a enviar alimento, pero lo que necesitamos es que empiecen a ver el problema de fondo», expuso Soledad.

«Necesitamos que las multas se eleven, que se prohíba volver a adoptar animales a quienes maltratan, que se cree un registro de malos adoptantes”, reclamó Soledad.

Mientras tanto, Funpabia acumula deudas millonarias en veterinarias y depende de la solidaridad social. “En solo dos meses rescatamos 40 animales y la cuenta trepó a 7 millones de pesos», contó la rescatista. «Estimamos que cada rescate cuesta un millón y medio. La comunidad nos ayuda muchísimo con ferias, ventas y donaciones, pero necesitamos un acompañamiento real del Estado”, subrayó.

Para quienes quieran colaborar con la fundación los datos son: a nombre de Bettina Ferrari, alias: funpabia.791 y porton.fruta.efecto.