Mapa de la Fiesta de la Confluencia 2026: accesos, cortes de calle, dónde están los escenarios y más

Navegar la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 requiere conocer de antemano la distribución del predio.

Con una grilla que se extiende por cuatro jornadas, el municipio de Neuquén diagramó un operativo para que el millón de asistentes pueda circular entre los distintos escenarios y zonas de servicios de manera ordenada.

Los 4 escenarios confirmados: uno a uno dónde estarán en la Fiesta de la Confluencia 2026

Según la cartografía oficial del predio, la música y los shows se dividirán en cuatro espacios clave:

Escenario Confluencia (Principal): el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán los artistas centrales como Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno.

el de mayor tamaño, ubicado en el sector norte de la Isla 132. Es donde se presentarán los artistas centrales como Luck Ra, No Te Va Gustar, Angela Torres y Trueno. Escenario Limay: situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie.

situado en el corazón de la zona gastronómica y la feria Neuquén Emprende. Será el escenario del show de Lit Killah y la movida indie. Escenario Kids: ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay.

ubicado en el sector sur, integrado al área de recreación y cercano al brazo del río Limay. Energy Arena: el espacio dedicado a la música electrónica y ritmos urbanos, ubicado cerca del acceso sur.

Accesos y cortes de calle: lo que tenés que saber

El tránsito se verá afectado desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de febrero.

Los puentes de acceso a la Isla 132 contarán con portales de entrada y puestos de cacheo de seguridad:

Ingreso por Río Negro: es el portal principal. Allí se encuentran las ticketeras y el sector de instituciones, donde estará ubicado el stand de Diario RÍO NEGRO y RN Radio. Ingreso por Linares: recomendado para quienes llegan en transporte público y para quienes tengan acceso preferencial. Cortes principales: la Avenida Olascoaga estará habilitada solo hasta la calle Purmamarca. En el caso de la calle Río Negro, solo se podrá circular hasta Zapla. Del lado del ingreso por linares, no se podrá circular desde Los Araucanos, y estará bloqueado el acceso por Río Limay y Saturnino Torres.

Puntos de servicio y asistencia

El mapa detalla servicios esenciales para que la experiencia sea segura: