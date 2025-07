Mapa de la nieve en Neuquén y Río Negro: comenzó la cuenta regresiva para nevadas en el Alto Valle este fin de semana

Se acerca el fin de semana y comienza la cuenta regresiva para la llegada de la nieve en el norte de la Patagonia, sobre todo en la zona del Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron una alerta por nieve. Mirá el mapa de los lugares que se vestirán de blanco este fin de semana.

El mapa interactivo del sitio especializado Meteored marca no solo los puntos en los que caerá la nieve, si no también los posibles horarios y si vendrá o no acompañada de precipitaciones.

Nieve en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: una alerta para el sábado y un domingo blanco

Según el sitio Meteored, el viernes será un día marcado por las lluvias. Las precipitaciones llegarán a media mañana y se mantendrán durante toda la jornada. Las temperaturas no superarán los 7°C.

Luego de esto, llegará la tan esperada nieve el sábado. Las nevadas comenzarán durante las primeras horas del día y se extenderán hasta la madrugada del domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 0°C y los 2°C.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta por nieves para la zona del Alto Valle. En horas de la tarde, se aguardan nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 10 y 15 centímetros.

En Río Negro, la alerta el sábado afecta a la zona este de El Cuy y General Roca. En Neuquén, las nevadas que perdurarán por la tarde serán en la Confluencia; el este de Añelo y Pehuenches; y Picún Leufú.

Nieve en Neuquén y Río Negro: qué tiene que pasar para que lleguen las nevadas este fin de semana

Sobre la formación de la nieve el meteorólogo Rodolfo Merlino dijo: «Vamos a tener una temperatura máxima de 3 grados y mínimas muy cercanas a 0. Para que haya nieve, la temperatura tiene que estar casi en 0 grados. Si tenés entre 0,3 décimas por encima o por debajo, está la probabilidad de nieve«, explicó Merlino.

Según el especialista, se trata de un margen muy estrecho. Por encima de esos valores, la nieve tiende a disolverse antes de llegar al suelo y se transforma en agua nieve o simplemente lluvia. En cambio, si la temperatura está levemente por debajo de 0, se puede producir escarcha o incluso nieve que se derrite al tocar el piso.