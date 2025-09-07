Mapa de la zona donde fue encontrado un cuerpo: gran operativo cerca de la Ruta 22, entre Huergo y Godoy

En medio de un rastrillaje para dar con dos jóvenes -un tío y su sobrino- desaparecidos en el Alto Valle, la Policía de Río Negro dio con el cuerpo de una persona en un canal ubicado entre las localidades de Huergo y Godoy. Ahora las autoridades investigan si se trata de uno de los desaparecidos.

El cuerpo fue hallado en el cauce del canal secundario ubicado en la zona conocida como «Tres Puentes». Se trata de un canal ubicado debajo de la Ruta 22 que se encuentra a 5 kilómetros de Huergo y a 4 kilómetros aproximadamente de Godoy.

Desde que la Ruta Nacional 22 se elevó, el puente que atraviesa el canal ya no quedó a la vista, sin embargo el camino es utilizado como colectora para ir hacia zonas rurales.

Hallaron un cuerpo en la zona de Tres Puentes. Foto: Juan Thomes

Según información a la que pudo acceder este medio, en el lugar encontraron una moto y se busca esclarecer si la persona cayó al canal tras sufrir un accidente. En el sitio trabaja la Policía de Río Negro, Criminalística e intervino el Ministerio Público Fiscal.

Desaparición de un tío y su sobrino en el Alto Valle

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de búsqueda para dar con dos jóvenes de Godoy que desaparecieron el sábado a la madrugada. Se trata de un tío y su sobrino quienes fueron vistos por última vez a la salida de un boliche en Huergo. Sus familias los buscan intensamente desde entonces en todo el Alto Valle y piden información urgente.

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Milton David García de 35 años y Martín Santiago Obreque de 20 años.

Ambos fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana, al salir del local bailable Cataleya ubicado en Huergo. Según la información brindada por la familia, los dos circulaban en moto, pero nunca regresaron a sus respectivas casas y sus celulares dan apagados.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que lograron obtener imágenes de una cámaras de seguridad donde se los observa intentando encender la moto, pero al no lograrlo continuaron caminando por la Avenida Juan Domingo Perón. «No responden llamadas ni mensajes y los WhatsApp enviados no llegan a ninguno de los dos teléfonos», agregaron.