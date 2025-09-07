Encontraron un cuerpo entre Huergo y Godoy: investigan si se trata de uno de los jóvenes desaparecidos en el Alto Valle

Minutos después de las 13 se reportó un hallazgo que ha conmocionado al Alto Valle. Un cuerpo fue encontrado dentro de un canal de riego y se está investigando si pertenece a uno de los jóvenes que desaparecieron el sábado en la madrugada, tras salir de un boliche en Huergo. Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO el hallazgo y resaltaron que están trabajando en el sitio.

El impactante hallazgo se produjo en medio de un operativo de búsqueda. Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que el cuerpo se encontró en el cauce del canal secundario ubicado en la zona conocida como «Tres Puentes» y pasa por debajo de la Ruta 22, entre Huergo y Godoy.

Según información a la que pudo acceder este medio, en el lugar encontraron una moto y se busca esclarecer si la persona cayó al canal tras sufrir un accidente.

A su vez las autoridades investigan si el cuerpo hallado pertenece a uno de los dos jóvenes —un tío y su sobrino— desaparecidos en el Alto Valle. De confirmarse la identidad, el operativo de búsqueda se extendería para encontrar a la segunda persona en el canal.

El cuerpo fue trasladado a la morgue. Foto: Juan Thomes

En el sitio trabaja la Policía de Río Negro, Criminalística e intervino el Ministerio Público Fiscal.

Desaparición de un tío y su sobrino en el Alto Valle

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de búsqueda para dar con dos jóvenes de Godoy que desaparecieron el sábado a la madrugada. Se trata de un tío y su sobrino quienes fueron vistos por última vez a la salida de un boliche en Huergo. Sus familias los buscan intensamente desde entonces en todo el Alto Valle y piden información urgente.

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Milton David García de 35 años y Martín Santiago Obreque de 20 años.

Ambos fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana, al salir del local bailable Cataleya ubicado en Huergo. Según la información brindada por la familia, los dos circulaban en moto, pero nunca regresaron a sus respectivas casas y sus celulares dan apagados.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que lograron obtener imágenes de una cámaras de seguridad donde se los observa intentando encender la moto, pero al no lograrlo continuaron caminando por la Avenida Juan Domingo Perón. «No responden llamadas ni mensajes y los WhatsApp enviados no llegan a ninguno de los dos teléfonos», agregaron.