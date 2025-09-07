Misteriosa desaparición de un tío y su sobrino en el Alto Valle: salieron de un boliche en Huergo y no los vieron más

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de búsqueda para dar con dos jóvenes de Godoy que desaparecieron hace dos días. Se trata de un tío y su sobrino quienes fueron vistos por última vez a la salida de un boliche en Huergo. Sus familias los buscan intensamente desde hace dos días en todo el Alto Valle y piden información urgente.

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Milton David García de 35 años y Martín Santiago Obreque de 20 años.

Ambos fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana, al salir del local bailable Cataleya ubicado en Huergo. Según la información brindada por la familia, los dos circulaban en moto, pero nunca regresaron a sus respectivas casas y sus celulares dan apagados.

Fuentes policiales informaron a Diario RÍO NEGRO que lograron obtener imágenes de una cámaras de seguridad donde se los observa intentando encender la moto, pero al no lograrlo continuaron caminando por la Avenida Juan Domingo Perón. «No responden llamadas ni mensajes y los WhatsApp enviados no llegan a ninguno de los dos teléfonos», agregaron.

Desde la Policía de Río Negro pidieron que ante cualquier información se comuniquen al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

Cómo identificar a los jóvenes desaparecidos en el Alto Valle

Milton García de 35 años, tiene una estatura de 1,70 metros. Es de contextura física delgada, tez trigueña, tiene cabello negro oscuro y posee un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de su desaparición vestía un pulóver color ladrillo, pantalón deportivo gris y zapatillas blancas con azul.

Santiago Martin Obreque de 20 años, mide 1,78 metros. Es de contextura física robusta, tiene cabello negro corto y ojos marrones oscuros, posee un aro en la oreja izquierda y una cicatriz en la frente. Llevaba puesta una campera de abrigo tipo corderoy negra, un jean ancho negro y zapatillas grises.

Los dos circulaban a bordo de una moto marca Honda Titan 150cc de color azul.