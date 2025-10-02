Concesión y peajes, el camino de Neuquén para tomar el control de dos transitadas rutas nacionales

Las tratativas entre Neuquén y el gobierno de Javier Milei para que la provincia se haga cargo de la operación de dos rutas nacionales siguen avanzando y este miércoles se conocieron nuevos detalles del proceso.

El anuncio lo había hecho semanas atrás el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, dijo que la intención era tomar el control de la Ruta Nacional 22 entre el Tercer Puente y Arroyito, y de la Ruta Nacional 242, desde Las Lajas hasta el paso internacional Pino Hachado.

Las gestiones sumaron también a la avenida Mosconi, la exmultitrocha de la Ruta 22 que atraviesa Neuquén capital, para que la municipalidad pueda intervenir sobre ella y avanzar con la esperada obra de ampliación.

Rutas nacionales, en la mira de Neuquén: derecho de uso, concesión y peajes

Este miércoles fuentes del ministerio de Economía de Neuquén indicaron que las tratativas para tomar la conservación de ambas trazas van en buen camino.

Si bien no se habló de fechas precisas, se indicó que las conversaciones podrían facilitar un acuerdo en el corto plazo, probablemente, antes de fin de año.

La idea es implementar un cambio en el «derecho de uso», tanto en la Ruta 22 hasta Arroyito como en la 242. Esto le permitiría al Gobierno neuquino tomar el control de los dos caminos, concesionarlo y luego obtener fondos para su mantenimiento con la instalación de peajes.

Ambos recorridos, uno ubicado en la zona del valle y el otro en la cordillera, tienen una extensión cercana a los 60 kilómetros.

Se caracterizan, además, por absorber un alto nivel de tránsito, tanto de vehículos pequeños como de transporte pesado, sobre todo de camiones vinculados a la industria petrolera y al comercio internacional con Chile.

Desde el Gobierno aclararon que las rutas continuarían siendo nacionales, aunque con un esquema de administración diferente, en este caso con la participación de la provincia y una empresa concesionada.