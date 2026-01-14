Mapa | La parte de la cordillera de Neuquén que más del 50% de los terrenos son de extranjeros, según el Conicet

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, presentó a mediadios de diciembre un mapa interactivo que revela el alcance de la extranjerización de la tierra en Argentina. El estudio estima que más de 13 millones de hectáreas -una superficie similar a Inglaterra- pertenece a firmas o Estados extranjeros. En Neuquén, un departamento superá el 50%, muy por encima de lo que avala la denominada Ley de Tierras.

El estudio surge en medio de la iniciativa del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales (N° 26.737). Según sostene el Estado, ninguna provincia excede el límite del 15% que fija la normativa a nivel departamental ó provincial.

Sin embargo, la investigación por parte del historiador Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano revela que hay 36 distritos que exceden la ley. Es decir, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras.

En este grupo, hay cuatro casos que la extranjerización supera el 50%: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), y Molinos y San Carlos (Salta).

Fuente: Observatorio de Tierras.

De acuerdo al informe, el departamento de Neuquén cuenta con 475,095.11 hectáreas, de las cuales 257,346.02 están en manos extranjeras, lo que implica un porcentanje de extranjerización del 54%.

«Las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas -tanto en el norte como en la cordillera- y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos», detallaron.

Entre los principales poseedores de tierras, el listado es encabezado por personas oriundas de Estados Unidos, quienes cuentan con más de 2,7 millones de hectáreas. «Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán«, aseguraron los científicos. En el ranking lo siguen Italia y España.

Las zonas de Neuquén y Río Negro que superan la media nacional de extranjerización

Además de las zonas que incumplen con la Ley, el mapa cuenta de los puntos del país que superan la media (5%) de territorio en propiedad de extranjeros. Entre Neuquén y Río Negro suman siete zonas así.

Fuente: Observatorio de Tierras.

En la provincia de Neuquén, el porcentaje de tierras en propiedad extranjera es del 6%: son 504,040.95 hectáreas de 9,152,139.34.

El más alto es el departamento de Catan Lil (11%), con 60,131.30 hectáreas extranjerizadas. Y lo siguen Collón Curá (8%) con 45,339.53 hectáreas en manos extranjeras; Los Lagos (7%), de los cuales 23,732.15 hectáreas son propiedad de extranjeros; y Confluencia (6%) con 36,020.89 hectáreas extranjerizadas.

Del lado de Río Negro, los departamentos que están por encima de la media de propiedades extranjeras son: Bariloche (14%) con 23,050.79 hectáreas extranjerizadas; y Pilcaniyeu (10%) con 95,250.41 hectáreas en manos de extranjeros.



























