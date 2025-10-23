Preocupa el futuro de 50 bienes de Nación con «alto apetito inmobiliario» en San Martín de los Andes

El futuro de unos 51 bienes que el Estado Nacional posee en San Martín de los Andes fue puesto en discusión la semana pasada en el Concejo Deliberante de esa ciudad a partir de un proyecto de ordenanza que propone resguardarlos y limitar posibles operaciones de venta.

Santiago Fernández, uno de los concejales que redactó la propuesta, indicó a Diario RÍO NEGRO que en el ejido hay un total de 85 bienes pertenecientes a Nación.

«Hicimos un conteo y son 51 los que tienen condiciones como para ser rematados, muchos de ellos ubicados en zonas estratégicas de la ciudad«, comentó.

Por ejemplo, mencionó que entre los predios se encuentra una «manzana completa» que pertenece a Parques Nacionales y da a la costanera de San Martín de los Andes sobre el lago Lácar.

También se refirió a otro terreno, esta vez en cercanías del arroyo Pocahullo, con capacidad para recibir hasta 190 departamentos. «Es evidente el alto apetito inmobiliario que puede tener eso«, sumó el concejal de Unión por la Patria.

La ubicación de algunos de los lotes mencionados. Foto: gentileza.

El proyecto que presentó junto a su compañero de bloque, Carlos Menéndez, se discutió en una audiencia pública realizada el lunes de la semana pasada en la que participaron vecinos y parte del equipo de la Defensoría del Pueblo.

Venta de bienes del Estado nacional: la propuesta en San Martín de los Andes

Lo que se propone es una reducción de los indicadores urbanísticos de esos lotes, con la finalidad de bajar el interés inmobiliario que pudieran despertar y crear una mesa de discusión «acerca del uso de los bienes del Estado Nacional», aclararon los autores.



«Evidentemente hay ciertos predios que se pueden comercializar, pero queremos que lo que se recaude en esos casos también sea discutido y se utilice para las necesidades que tenemos acá«, indicó Fernández.

Sostuvo que su intención es que el proyecto avance, aunque también están dispuestos a recibir otras propuestas y visiones sobre la temática. La meta, dijo, es que «empecemos a discutir esto en una ciudad de marcado crecimiento como la de San Martín de los Andes».

Según explicó, el riesgo de venta se incrementó desde el decreto 636/2024 emitido en julio del año pasado. La resolución, firmada por el presidente Javier Milei, amplió las facultades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y facilitó la publicación de unas 45.000 hectáreas de dominio nacional para rematarse.

En San Martín de los Andes, las hectáreas que pertenecen a Nación rondan las 1.359, casi el 10% de todo el ejido municipal, indicó.