Marcha a los puentes Cipolletti – Neuquén para pedir justicia por Patricia, víctima del femicidio de Catriel

La comunidad de Catriel organizó actividades para renovar el pedido de justicia durante los cuatro días que durará el juicio que se desarrolla en Cipolletti. Ayer fue la primer jornada del juicio, se conocieron los alegatos de las partes y el jurado popular fue al lugar del hecho para realizar una inspección ocular, hoy el juicio continua a las 8.30. El jueves marcharán a los puentes carreteros Cipolletti – Neuquén.

A las 8.30 en la sala 6 de la Oficina Judicial de Cipolletti empezaba, hoy, la segunda jornada del juicio por el femicidio de Patricia Rendón. El jurado popular deberá juzgar a Fernando Cronenbold, único imputado de la causa. En Catriel las organizaciones sociales realizarán actividades para renovar el pedido de justicia y acompañar a la familia de Patricia. El jueves a las 17.30 se concentrarán en los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén.

«Catriel pide condena ejemplar para Cronenbold», bajo esta consigna se reunirán hoy frente al juzgado de paz de la localidad donde ocurrió el hecho. A las 9.30 comenzarán con una pegatina y el reparto de folletos para dar a conocer más a fondo el caso.

«Patricia Rendon no será olvidada, su memoria nos impulsa a seguir luchando por un mundo en el que las mujeres no tengan miedo de vivir sus vidas con plenitud, en el que la justicia con perspectiva de género prevalezca y en el que no haya más víctimas de violencia! expresaron las organizaciones sociales de Catriel.

«Es hora de que la sociedad en su conjunto se levante. Exigimos un castigo ejemplar para Fernando Cronenbold. A su vez le decimos al gobierno de Arabela Carrera que deje de mirar para otro lado e implemente políticas de género que necesitamos porque la desidia y ausencia del estado también nos mata» manifestaron las organizaciones sociales.

El jueves se conocerá el veredicto final del jurado popular sobre la culpabilidad de Fernando Cronenbold. A las 17.30 se concentrarán organizaciones sociales en la zona de los «ex peajes» del lado de Cipolletti y en Obreros Argentinos del lado de Neuquén. A partir de las 18 en la plazoleta a la familia en Catriel habrá una marcha seguido de una vigilia a la espera de la definición del jurado.

Femicidio en Catriel: ¿Qué ocurrió en la primer jornada?

Ayer comenzó el juicio en el que Fernando Cronenbold será juzgado por un jurado popular acusado por el delito de femicidio contra Patricia Rendón. La audiencia se realiza en la Sala 6 de la Oficina Judicial Penal de Cipolletti, ubicada en Urquiza 380.

El juez técnico del juicio por jurado es Guillermo Baquero Lazcano. El jurado popular está conformado por 15 personas, solo 12 votarán al final del juicio. «Ustedes no son jueces que investigan, son jueces que escuchan y ven. En una deliberación conjunta van a definir si Cronenbold es culpable o no. Traten de hacer el esfuerzo de no dejarse llevar por las emociones, por la lastima a la familia o la compasión al acusado» declaró el juez técnico Guillermo Baquero Lazcano al jurado.

Durante la jornada de ayer las partes brindaron sus alegatos, la fiscalía y la querella sostienen que fue Fernando Cronenbold quien mató a Patricia Rendón. Mientras que la defensa dice que si bien el estuvo en el lugar, no fue quien la mató.

También se realizó una inspección ocular por la ciudad de Catriel, además del ir al lugar donde estaba el cuerpo también recorrieron la vivienda el imputado donde, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, la mató con un certero golpe en la parte de atrás de la cabeza. El recorrido lo solicitó la defensa para abonar su teoría de los hechos que por momentos perdió equilibrio ante las preguntas del fiscal jefe Gustavo Herrera.

Cronenbold sostiene que estos hombres mataron a Patricia por una deuda vinculada al narcotráfico. Ayer volvió a declarar hasta que comenzó a llorar mientras relataba su versión de los hechos. “Basta basta”, dijo Antiguala para ponerle fin a un interrogatorio. El debate continúa hoy a las 8.30 con la declaración de varios testigos.