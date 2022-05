Marcha de 150 motoqueros por un predio para practicar Stunt en Neuquén

La agrupación Stunt Neuquén de motoqueros se manifestó anoche a lo largo de la Avenida Argentina. En esta ocasión fueron 150 motos las se movilizaron para reclamar por un predio para practicar el deporte. Repetirán el reclamo este fin de semana y la semana que viene.

La agrupación formada en 2015 comprende alrededor de 300 motoqueros y hace más de tres meses piden por un predio para practicar el deporte Stunt, que concibe la realización de maniobras acrobáticas en motocicleta.

Si bien hace siete años que existe la asociación, el reclamo comenzó en febrero porque “la situación con tránsito y la policía nunca fue tan exigente”, expresaron desde la agrupación. “Antes solo reclamábamos una vez por mes, ahora dos veces por semana”, explicaron.

La agrupación indicó que presentaron una nota a la subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana pidiendo por un predio para practicar la actividad, sin embargo, les indicaron que debían presentar la nota a algún concejal. “Hace dos meses quedamos en que nos iban a decir cuándo podíamos enviar la nota, pero no nos avisaron nada”, manifestaron.

“Le estamos pidiendo al gobierno un lugar para poder practicar, tenemos algunos lugares en vista para no molestar a nadie”, indicaron desde la agrupación.

El predio debe tener un asfalto de 200 metros, pero en Neuquén no existe un lugar de esas características, indicaron. “En parque industrial hay una fábrica abandonada donde estuvimos practicando, pero nos dijeron que no podíamos y no volvimos más”, comentaron.

Anunciaron que hoy por la noche o mañana volverán a reclamar y la semana que viene también, hasta que les den una respuesta.