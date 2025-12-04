Marcha del Orgullo en Neuquén: a 25 años, la resistencia vuelve a teñir las calles este domingo

Este domingo, las calles de Neuquén volverán a teñirse de colores con una nueva edición de la Marcha del Orgullo, que este año celebra 25 años de historia y se realiza en un contexto social y político adverso. Bajo la consigna “Frente al odio y la violencia, nuestro orgullo es resistencia”, las organizaciones de la diversidad convocan a participar de una jornada que combinará militancia, cultura y fiesta.

Se trata de la edición número 25 de la Marcha del Orgullo, organizada por una comisión integrada por distintas organizaciones que militan en la diversidad. “La marcha del orgullo es un hecho político, educativo y cultural”, explicó Tatiana Breve, militante y referente de la comisión organizadora de la marcha.

Breve remarcó que, pese a las dificultades del contexto actual, la marcha vuelve a hacerse “contra viento y marea”.

Desde la organización señalaron que este año la convocatoria cobra un sentido especial ante el contexto nacional y provincial. “Cuando los gobiernos persiguen, criminalizan y generan discursos de odio, la sociedad civil cumple un rol fundamental”, advirtió la referente, y destacó que las redes de contención y apoyo se fortalecen frente a la ausencia estatal.

A 25 años de la primera movilización, la marcha también busca recuperar la memoria de las luchas del colectivo travesti-trans, que salió a las calles incluso cuando existían normativas que habilitaban detenciones y persecuciones. “Es recordar y reivindicar la existencia de nuestras identidades en estos territorios. Y dejar bien en claro que al calabozo y al closet no volvemos nunca más”, sostuvo.

La actividad comenzará a las 17 en el espacio Graciela Alonso, donde habrá una feria de emprendedores con más de 60 propuestas vinculadas a la comunidad LGBT+, además de un escenario con artistas locales y un bloque folklórico de Invisibles, una banda y grupo de baile de Buenos Aires.

La marcha está prevista que comience a las 19 y recorra las calles de Neuquén para luego cerrar en el mismo espacio de inicio con música en vivo de nada más y nada menos que Sudor Marika. «Es una banda que está cumpliendo diez años de trayectoria y que la queríamos tener hacía muchos años y esta vez se logró», comentó la activista.



