Marcharon por Elizabeth Martínez en Centenario: «Se protege más a la asesina al volante», denunciaron desde Estrellas Amarillas

La movilización inició a las 9 en la plaza Los Pioneros. Foto: gentileza.

Familiares de Elizabeth Martínez, la mujer de 53 años que murió atropellada en la Ruta 7 el pasado viernes 1 de agosto, convocaron a una marcha este jueves en pedido de mayor seguridad vial en la traza. La protesta inició en la Plaza Los Pioneros de Centenario y se trasladó hasta la Comisaría Quinta. Acompañan la movilización desde la agrupación Estrellas Amarillas y ATE.

La marcha inició alrededor de las 9 y tuvo como destino la dependencia policial, donde los manifestantes permanecen exigiendo que las autoridades den una respuesta. Los familiares destacaron que el carácter de la marcha es «pacífica».

Vecinos acompañaron la protesta de los familiares de Elizabeth Martínez. Foto: gentileza Estrellas Amarillas.

«Convocamos a la comunidad a acompañar a familiares en este pedido urgente de Justicia», fue el mensaje que enviaron esta semana para difundir la protesta.

Exigen una reforma en la Ruta 7 tras la muerte de Elizabeth Martínez

La referente de Estrellas Amarillas en Centenario, Viviana Huichaqueo, reclamó: «De la policía no recibimos nada en concreto, nos vamos con la sensación de que se protege más a la asesina al volante que a la comunidad».

Luego de ello, señaló que la marcha se dirigió al Concejo Deliberante y al municipio. «No salió ningún concejal«, remarcó. Asimismo, en la municipalidad repudió que: «No salió nadie».

Huichaqueo sostuvo que su intención era que el intendente, Esteban Cimolai, los escuchará y trasladará el «pedido de reforma sobre la Ruta 7».

Su idea es que «se saque el anexo de la EPET 22 porque realmente se ha tornado muy peligroso para los chicos, padres y profesores», comentó.

«Solo nos queda el acompañamiento de la comunidad para con la familia de Elizabeth«, expresó la referente de Estrellas Amarillas ante la falta de respuestas.

La muerte que conmocionó a Centenario: otra víctima fatal en la Ruta 7



La trágica muerte de Elizabeth Martínez conmocionó a todo Centenario. La mujer de 53 años fue atropellada el 1 de agosto en la Ruta 7 por una joven que se dio a la fuga y posteriormente se entregó. La víctima había dejado a su hijo en el Anexo de la EPET 22.

El siniestro ocurrió a las 8.30, en el ingreso por Ruta 7, a pocos metros del cementerio. Según explicaron desde la Policía, el auto chocó a la mujer, por motivos que aún se intentan esclarecer y luego escapó del lugar.

Marchan en Centenario este jueves en pedido de justicia por Elizabeth Martínez.

Aun con el impacto latente de la muerte de Elizabeth Martínez en la Provincial N° Ruta 7 en Centenario, un nuevo dato judicial aportó dramatismo al hecho que tiene como imputada a una mujer que cruzó en rojo un semáforo.

Según se conoció, la conductora había protagonizado otro incidente vial en 2024, en el que lesionó y puso en riesgo la vida de su hijo de un año.

En ese hecho, conducía bajo los efectos del alcohol. El Ministerio Público Fiscal detalló que producto del impacto, el pequeño resultó gravemente herido con traumatismos en su cráneo.

