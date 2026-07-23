Más frío que la Antártida: alerta roja temperaturas extremas y sensaciones térmicas de casi 20°C bajo cero en la Patagonia

Una ola de frío polar histórica castiga al sur del territorio nacional y activa las máximas alarmas sanitarias y de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta roja por temperaturas frías extremas para la provincia de Santa Cruz y una alerta amarilla para Tierra del Fuego, en un escenario crítico donde la sensación térmica perforó la barrera de los 20°C bajo cero.

El fenómeno meteorológico se combina con intensas nevadas y acumulación de hielo sobre las calzadas en la franja cordillerana y la meseta, obligando a desplegar operativos de asistencia especial para rescatar vehículos varados y reabrir de forma preventiva los tramos cerrados al tránsito.

El podio del invierno: las ciudades más frías del país este jueves 23 de julio

Los reportes oficiales emitidos en las primeras horas de este jueves ratifican la dureza de la masa de aire polar sobre el territorio patagónico:

Río Gallegos (Santa Cruz): lidera el ranking nacional con un registro térmico de 14,4°C bajo cero y una helada sensación térmica de 18,3°C bajo cero .

lidera el ranking nacional con un registro térmico de y una helada . Río Grande (Tierra del Fuego): se ubicó en segundo lugar con 10,3°C bajo cero y una sensación térmica que cayó a 15,3°C bajo cero .

se ubicó en segundo lugar con y una sensación térmica que cayó a . El Calafate (Santa Cruz): ocupa el tercer puesto de la escala con 9,2°C bajo cero de temperatura y 12,3°C bajo cero de sensación térmica.

El pronóstico para Tierra del Fuego: extrema precaución por la mínima

La provincia de Tierra del Fuego transita una jornada marcada por un congelamiento generalizado. De acuerdo con las proyecciones del organismo meteorológico, las marcas térmicas caerán hasta una mínima de -10°C en el sector norte del territorio (Río Grande), mientras que en la capital, Ushuaia, los valores oscilarán entre los -8°C de mínima y los -1°C de máxima.

Ante este mapa de inestabilidad, las autoridades de vialidad provincial reiteraron la obligatoriedad del uso de cubiertas con clavos o cadenas para circular por la Ruta Nacional N° 3, especialmente en la zona crítica del Paso Garibaldi.