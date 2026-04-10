Más prevención: Roca prepara su estrategia ante el aumento del cáncer de colon en menores de 50 años

El eje está puesto en la prevención, la endoscopía terapéutica y la cirugía miniinvasiva. (Foto: Juan Thomes).

“Hasta el estadio dos, la posibilidad de curación llega al 90%. Por eso la prevención del cáncer de colon es vital». Con esa frase, el cirujano y exbecario del Instituto Nacional del Cáncer, Francisco Adrián Mendoza, resume el espíritu de la Segunda Jornada Institucional de Prevención y Tratamiento Multidisciplinario del Cáncer Colorrectal, que se realizará el viernes 17 de abril en la Clínica Roca, con transmisión online y modalidad presencial en el auditorio del CAIC sobre Mitre 944.

Los distintos talleres apuntan a reforzar el diagnóstico temprano y advertir sobre factores de riesgo, sobre todo en poblaciones jóvenes. “Hay una relación clara entre obesidad y aumento de cáncer en menores de 50 años. Además existe un problema de acceso en poblaciones vulnerables», resaltó el especialista.

La actividad está dirigida a médicos, residentes y bioquímicos, es gratuita y requiere inscripción previa. La organizan los servicios de Cirugía y Endoscopía de la Clínica Roca, con la coordinación del doctor Mendoza y el auspicio del Comité de Docencia.

Roca, el centro de referencia de la Patagonia en prevención del cáncer colorrectal

El objetivo se dirige a consolidar a Roca como referencia en prevención, endoscopía terapéutica y cirugía de colon y recto dentro de la Patagonia. Mendoza, responsable del proyecto PREVICAN.CSR en la Norpatagonia, recordó que el equipo comenzó este camino en 2011, en Ingeniero Jacobacci, dentro de un programa provincial pionero. En 2018 impulsó el primer Congreso Patagónico de Cáncer Colorrectal, con invitados de otras provincias.

Hace un año, la primera Jornada Institucional en Roca permitió presentar un protocolo propio de trabajo, con un eje claro: prevención, endoscopía terapéutica, cirugía miniinvasiva y optimización perioperatoria de los pacientes que ya reciben un diagnóstico de cáncer.

Esta segunda edición irá más allá. “Vamos a mostrar por qué el laboratorio incorporó el test de sangre oculta inmunoquímico, por qué creamos consultorios de consejería y un circuito de referencia y contrarreferencia, cuántos pacientes evitaron una cirugía gracias a la endoscopía terapéutica y qué resultados logramos con cirugía miniinvasiva”, adelantó Mendoza.

En la Clínica Roca funcionan dos consultorios dedicados exclusivamente a prevención y un equipo multidisciplinario con cirujanos colorrectales, endoscopistas, oncólogos, radioterapeutas, especialistas en diagnóstico por imágenes y clínicos.

Preocupación por el aumento del cáncer de colon en personas menores de 50 años

El cirujano puso el foco en una tendencia que preocupa a nivel mundial: el aumento del cáncer de colon en personas menores de 50 años. Relacionó ese fenómeno con la obesidad y con las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, sin acceso fácil a estudios preventivos. «Por eso insistimos tanto en organizar la prevención”, remarcó.

El programa de Río Negro acumuló más de 12.000 pacientes en su base de datos y más de 300 cirugías. Según Mendoza, la supervivencia libre de enfermedad a cinco años en los casos tratados se ubica por encima de lo que muestran las series publicadas a nivel internacional.

Organizan los servicios de Cirugía y Endoscopía de la Clínica Roca, con la coordinación del doctor Mendoza. (Foto: Juan Thomes).

En el período 2018–2020, bajo su coordinación, la provincia registró una caída de la incidencia y de la mortalidad por cáncer colorrectal en las áreas donde se aplicó el protocolo. Luego el programa provincial se interrumpió, aunque el grupo continuó su trabajo desde el ámbito de la Clínica Roca.

Uno de los puntos fuertes de la jornada será el rol del test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico, herramienta clave para la prevención poblacional. “Una persona con riesgo promedio, sin antecedentes familiares ni síntomas, a partir de los 45 o 50 años debe realizarse ese test cada uno o dos años. Si el resultado es positivo, el siguiente paso es la colonoscopía. Es la forma más sólida de prevenir”, subrayó.

En el caso de familias con antecedentes de cáncer hereditario, la recomendación indica iniciar los controles diez años antes que el caso más joven, cuando ese diagnóstico se produjo antes de los 60 años.

Mendoza reconoció que aún persiste pudor frente a los estudios sobre el intestino grueso, pero considera que la información clara y el fácil acceso a las pruebas ayudan a derribar barreras. Advierte que, en los lugares donde no se implementen estrategias de prevención, las proyecciones señalan un aumento del 40 al 60% en la incidencia y la mortalidad por cáncer colorrectal hacia 2030.

“Tenemos pacientes que deberían evolucionar muy mal y sin embargo se encuentran curados, o continúan en seguimiento con buena calidad de vida. Eso solo se explica por el diagnóstico oportuno y por una terapéutica adecuada a los tiempos que corren”, enfatizó.

La jornada, exclusivamente profesional, busca además “fluidificar” la comunicación interna del equipo y fijar objetivos de trabajo para el período 2026–2027. “Queremos mostrar que tenemos con qué y que los resultados son muy buenos. El grupo es grande, muy comprometido y hay mucha pasión por estar a la vanguardia”, señaló Mendoza.

Desde la organización señalan que ya se anotaron interesados de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Bariloche. Las inscripciones y consultas se pueden realizar a través del mail casadedocencia.clinicaroca@gmail.com. La actividad es no arancelada y se entregan certificados de asistencia.

La grilla completa de la Segunda Jornada Institucional contra el Cáncer Colorrectal en Roca

Viernes 17 de abril de 14 a 18 en el Auditorio CAIC (Mitre 944) / Online