Se viene el Mercado de Sabores 2025 en Neuquén: fechas, horarios y actividades confirmadas

Una cita ideal para descubrir nuevos sabores, recorrer los puestos y vivir un fin de semana distinto en Neuquén.

Este fin de semana, el Mercado Concentrador de Neuquén volverá a llenarse de aromas y sabores con una nueva edición del Mercado de Sabores, un clásico evento gastronómico que reúne a productores, elaboradores y emprendedores de toda la provincia.

La propuesta, que podrá disfrutarse el sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 12 a 20, ofrece entrada libre y gratuita y está pensada para toda la familia.

Organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, el evento cuenta con el apoyo de los municipios de Neuquén y Centenario.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán adquirir frutas, verduras, alimentos y bebidas al por mayor y menor, además de disfrutar de espectáculos, sorteos y actividades recreativas.

En el playón entre las Naves I y II se instalarán 130 puestos de emprendedores locales y elaboradores gastronómicos. Habrá un patio de comidas, juegos para niños y niñas, charlas, y un ambiente pensado para compartir en familia.

Productos locales y elaboradores

El titular del Mercado Concentrador, Diego Molina, invitó a los vecinos a acercarse y conocer de cerca la actividad productiva: «El mercado aprovecha para abrir sus puertas y ofrecer los productos que se venden día a día. La idea es compartir con la gente de la Confluencia y que puedan conocer el mercado y también comprar».

Molina adelantó que habrá una gran variedad de alimentos: «Chocolates, destilados, frutas secas, carnes, truchas y una gran variedad de productos que se hacen a lo largo de toda la provincia que van a estar disponibles para la venta al público general».

Acompañamiento municipal y espectáculos

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, remarcó la participación de emprendimientos locales:

«Para esta edición de Mercado de Sabores estamos trayendo alrededor de 40 elaboradores que pasan por sala de elaboración y salen de Neuquén Emprende, y también acompañamos con espectáculos de artistas locales».