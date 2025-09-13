Sábado de alerta amarilla en Neuquén: ¿a qué hora llega la lluvia y qué pasa con Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó su alerta para este sábado y anunció que quedó bajo la lupa una región de Neuquén. Según lo informado se esperan intensas precipitaciones que podrían complicar la jornada, acá te contamos a qué llega la lluvia y qué pasa con la provincia de Río Negro.

El viernes por la noche había anticipado dos alertas que impactarían tanto a Neuquén como Río Negro, se esperaba un combo de lluvias y fuertes vientos. Sin embargo al inicio de la mañana lanzó un nuevo pronóstico donde descartó las ráfagas intensas y solo sostuvo el ingreso de precipitaciones.

Según lo detallado por el organismo, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, «algunas localmente fuertes». » Se estiman, especialmente en zonas más altas, valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de manera puntual», resaltaron y también agregaron: «No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de mayor altitud».

¿A qué hora llega la lluvia a Neuquén y qué pasa con Río Negro?

Cabe aclarar que la alerta por intensas precipitaciones impactará solo en la región cordillerana de Neuquén, desde el norte al sur excepto por la región de Los Lagos. Por lo tanto Río Negro quedó afuera del aviso meteorológico.

Desde el SMN indicaron que las lluvias más fuertes se registrarán durante toda la mañana en las distintas localidades de la cordillera neuquina. Hacia el mediodía se espera una leve mejoría, pero no descartan la posibilidad de precipitaciones aisladas aunque de manera leve.