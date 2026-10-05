Riesgo país hoy: baja a 614 puntos y suben las acciones, impulsados por el rally de Brasil

En Wall Street, las acciones argentinas acompañan el rally de los activos brasileños. (Foto: gentileza)

El riesgo país retrocedió 41 puntos básicos este lunes, una baja del 6,3%, y se ubicó en 614 unidades. El indicador había cerrado la semana pasada en 655 puntos, su nivel más alto desde noviembre.

Así lo reflejan los datos de Rava Bursátil a las 13:40. El índice abrió en 646 puntos y fue perforando niveles a lo largo de la mañana hasta tocar el mínimo de la rueda. El alivio para la plaza financiera local llega de la mano de una fuerte reacción positiva de los mercados de Brasil tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Elecciones en Brasil: por qué el resultado impacta en la Argentina

En las elecciones del domingo, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos frente al 45% del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y ambos definirán la presidencia en el balotaje del 25 de octubre.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 655 Apertura 646 Máximo 646 Mínimo 614 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Los inversores leyeron el resultado en clave pro-mercado: el real se apreció casi 5% frente al dólar y el ETF de acciones brasileñas EWZ trepó 13%, según consignó Rava.

El impacto sobre la Argentina es directo: Brasil es el principal socio comercial del país y el componente de mayor peso en el índice de tipo de cambio real multilateral, con una ponderación del 20%.

S&P Merval y Wall Street: suben los bonos en dólares y vuelan los ADRs argentinos

En la plaza local, el S&P Merval gana 3,4% hasta las 2.861.767 unidades, mientras que medido en dólares avanza 4,6%. Con este repunte, el panel líder recupera terreno en octubre (+1,5%), aunque todavía acumula una baja de 6,2% en lo que va del año.

Entre las acciones líderes se destacan Central Puerto (+5,7%), Telecom (+5,2%), BBVA (+5%), Galicia (+4,9%), Supervielle (+4,9%) y Banco Macro (+4,5%).

En Wall Street, los ADRs argentinos registran subas todavía más marcadas. Mercado Libre trepa 7,8%, impulsada además por su fuerte exposición al mercado brasileño, seguida por BBVA (+7,2%), Central Puerto (+7%), Supervielle (+6,8%) y Telecom (+6,8%).

Por su parte, los bonos soberanos en dólares operan en terreno positivo con mejoras de entre 0,6% y 1,3%. En los tramos largos lideran el AL41 (+1,3%), el GD35 (+1,2%) y el AL35 (+1,1%), mientras que el AL30 sube 0,9%.

Al escenario se suman las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que Washington volvería a apoyar financieramente a la Argentina en caso de ser necesario, según Rava.