Troncal Pigretti: la obra que extenderá el Paseo Costero de Neuquén ya espera el asfalto

El Paseo Costero sumará recorrido vehicular con la apertura de calle Pigretti, entre Solalique y Bejarano. (Foto: archivo)

La Municipalidad de Neuquén avanza con la apertura de la calle troncal Pigretti, en el tramo comprendido entre Solalique y Bejarano, al sur del barrio Los Sauces del Limay y a escasos metros del río.

En los próximos días se colocará la carpeta asfáltica, lo que permitirá mejorar la conectividad en ese sector ribereño y ampliar el recorrido vehicular del Paseo Costero. Además, la traza habilitará nuevas alternativas de circulación al enlazar distintas troncales del sur capitalino, como Solalique, Bejarano, Saavedra y Anaya.

«Ya estamos muy avanzados con la construcción de cordón cuneta y el movimiento de suelo, y próximamente vamos a colocar el pavimento», destacó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Cómo conectará la calle Pigretti con Saavedra y el Paseo Costero

Nicola precisó que la calle Pigretti limita con el río y contará con orientación este-oeste/oeste-este.

«Hay dos desarrollos privados que van a permitir prolongar esta calle Pigretti hasta Saavedra«, explicó el funcionario. En ese sentido, remarcó: «La continuidad del paseo hasta Saavedra va a estar dada por esta calle».

Respecto de las tareas que se ejecutan sobre Saavedra, Nicola detalló: «Estamos muy avanzados: ya se ejecutaron los pluviales y ahora estamos trabajando en los cordones cuneta«.

Obras en calle Saavedra: entubamiento del arroyo Durán y asfalto hasta el río Limay

El titular del área recordó que al comienzo de la gestión municipal no era posible circular desde Saavedra hacia el sur. «Hicimos la apertura de la calle, desde Lanín hacia el sur, en un tramo hasta el arroyo Durán«, repasó.

Actualmente, el municipio finaliza el proyecto para construir en hormigón el canal que corre paralelo a Saavedra, lo que permitirá avanzar con la construcción de la otra mano de circulación.

«Desde el arroyo Durán hacia el sur ya hemos pavimentado un tramo importante. Hicimos el recambio de todas las cañerías de agua potable del sector, ejecutamos trabajos pluviales y ahora estamos completando el asfalto hasta llegar al río Limay«, detalló Nicola.

Por último, el funcionario señaló que también avanza el desarrollo de la costanera entre Saavedra y Anaya.