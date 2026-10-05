Murió un hombre tras ser apuñalado en Neuquén: hallaron su cuerpo cerca de las vías del tren

En Neuquén se registró un crimen que se cobró la vida de un hombre de unos 50 años. La víctima fue hallada muerta cerca de las vías del tren por una pareja y, según las primeras informaciones, presentaba una herida de arma blanca.

Las autoridades confirmaron que abrieron una investigación para esclarecer el hecho e identificar al autor del ataque.

Crimen en Neuquén: lo que se sabe del hecho y la investigación

El episodio ocurrió el sábado 3 de octubre, aunque tomó mayor repercusión este lunes. Según precisó a Diario RÍO NEGRO el comisario mayor de Neuquén, Julio Muñoz, tomaron conocimiento cerca de las 22 tras un alerta por la presencia de un cuerpo tendido sobre la calle 12 de Septiembre, a pocos metros de Gobernador Anaya.

Una pareja que transitaba por la zona fue la que advirtió la presencia del hombre en el suelo y, al acercarse para asistirlo, notó que presentaba una lesión grave en el pecho. De inmediato alertaron al SIEN, quienes al arribar constataron que no presentaba signos vitales.

Aunque la causa se encuentra en plena etapa de investigación a la espera de la autopsia, se confirmó que la muerte se produjo por una herida de arma blanca en el tórax. La víctima, de unos 53 años, aún no fue identificada aunque adelantaron que se trataría de una persona que se encontraba en situación de calle.

Personal de Criminalística, Policía y Fiscalía trabajan en la escena para esclarecer el hecho. Al no registrarse testigos presenciales del ataque, la Justicia ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del sector. Por el momento no hay personas detenidas.