Tortoriello aseguró que será el candidato a gobernador por La Libertad Avanza en Río Negro

El diputado nacional Aníbal Tortoriello aseguró que encabezará la candidatura del espacio libertario para las elecciones provinciales de 2027. La definición representa un paso más respecto de lo que había planteado meses atrás, cuando había puesto su nombre a consideración de la conducción de la Libertad Avanza en Río Negro.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Tortoriello fue contundente ante la consulta sobre su candidatura: “Voy a ser el candidato a gobernador por La Libertad Avanza”.

Además, en declaraciones recientes sostuvo que dentro del partido su postulación ya está definida. Según explicó, en una entrevista con Medios del Aire, emisora de Roca, ese panorama está vinculado a la trayectoria que tiene en la provincia y a las mediciones que maneja el espacio libertario. “No hay ninguna duda de que al año próximo mi figura es la que va a atravesar esta lista como candidato a gobernador”, afirmó.

El dirigente ya había expresado públicamente su intención de competir por la Gobernación. En una entrevista con este medio realizada en julio, había dicho que ofrecía “su figura para ser candidato” y que su proyecto personal era administrar la provincia.

El diputado por el espacio libertario recordó que ya fue candidato a gobernador hace tres años y afirmó que su “anhelo personal” es administrar la provincia junto al equipo que lo acompaña.

En aquella oportunidad, Tortoriello también se había definido como “una de las caras visibles” de La Libertad Avanza en Río Negro y explicó que el espacio ya trabajaba en diagnósticos y propuestas para una eventual gestión provincial.

Ahora, además, afirmó que su candidatura será para La Libertad Avanza y ratificó que su objetivo es llegar al Ejecutivo provincial. La fórmula, sin embargo, todavía no está definida: consultado sobre quién lo acompañará, respondió que “aún no está decidido”.

Tortoriello y el escenario electoral de 2027

Anteriormente, el diputado había planteado que el escenario provincial estaba concentrado en tres fuerzas: La Libertad Avanza, Juntos Somos Río Negro y el peronismo. También había descartado, en ese momento, la necesidad de construir alianzas electorales.

Por otro lado, explicó que Creo Río Negro, el partido que fundó antes de incorporarse formalmente a LLA, podría integrar una eventual alianza si la conducción libertaria decide avanzar en ese sentido.