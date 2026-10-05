Seis amazonas del Hípico Río Limay representarán a Neuquén en el Federal 2026

Cinco de las seis deportistas del club capitalino que se van al certamen nacional. (Gentileza)

Francesca Serraiotto, Delfina Demaría, Alma Bustos, Sol Obreque, Salma Ockier y Sol Schulze serán las cinco amazonas del Club Hípico Río Limay que representarán a Neuquén en el Federal 2026, que se disputará desde el 16 hasta el 19 de octubre en Córdoba. Se trata del certamen nacional más importante de la temporada y el quinteto irá a medirse con las mejores del país.

Las seis deportistas consiguieron su clasificación luego de participar en las seis fechas de la zona Comahue, donde lograron importantes resultados y presencia en los podios. El camino recorrido durante toda la temporada fue clave para alcanzar este objetivo.

Una gran chance para mostrarse al país

Si bien Neuquén contará con otros representantes en el certamen, el Hípico Río Limay tendrá una gran representación. Salma Ockier y Gabriela Molina, serán las entrenadoras de las neuquinas en el Federal.

El club funciona bajo la supervisión de Guadalupe Dale y Alejandro Ockier, quienes forman parte del trabajo institucional y del acompañamiento que permite el desarrollo de las actividades ecuestres y la formación de sus deportistas.

Para Río Limay será una oportunidad para mostrar el fruto de todo el trabajo realizado y, fundamentalmente, para que sus cinco amazonas puedan disfrutar de una experiencia única llevando el nombre del club y de la provincia del Neuquén.