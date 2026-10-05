Lo balearon en la meseta y murió en el hospital: investigan un ataque fatal en el Parque Industrial de Neuquén

El joven fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde se confirmó su muerte tras la herida de bala. Foto: archivo.

Un joven de 25 años murió este sábado por la noche en el hospital Castro Rendón luego de recibir un disparo en el tórax. Bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Neuquén investiga el hecho, ocurrido en la zona de la meseta del Parque Industrial, y por el momento no hay personas detenidas.

Según la reconstrucción inicial, el episodio ocurrió cerca de las 20:30, aunque la Policía tomó conocimiento pasadas las 22. La víctima fue trasladada con signos vitales luego de recibir una primera asistencia en otro centro de salud.

Investigan una posible pelea previa

De acuerdo con la información recolectada hasta el momento, el joven sufrió una herida de bala a la altura del tórax. La hipótesis inicial de los investigadores apunta a que antes del disparo habría ocurrido una pelea.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario Julio Muñoz señaló que ayer se realizaron las primeras pericias exhaustivas en el lugar. Tras recolectar los primeros datos y elementos en la zona, el jefe policial anticipó que «el arma utilizada podría tratarse de una pistola calibre 9 milímetros».

La víctima fue derivada posteriormente al hospital Castro Rendón, donde se constató su fallecimiento como consecuencia de la herida de arma de fuego.

La Policía continúa trabajando para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión. Por ahora, no se informaron detenciones vinculadas con el caso.