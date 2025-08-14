Muertes por fentanilo contaminado: las zonas del país con más casos registrados

Día a día avanza la investigación sobre las muertes por la utilización de fentanilo contaminado. Según el último Boletín Epidemiológico, en total son 96 los casos con víctimas fatales. La Justicia determinó que fueron administradas 33.731 ampollas del medicamento contaminado a pacientes internados. Estas son las zonas del país con más casos registrados.

Conforme a la información que constató la agencia Noticias Argentinas, la cifra actual de pacientes fallecidos que fueron inoculados con el opioide adulterado son 96.

En el último Boletín Epidemiológico Nacional se indica que las víctimas fatales son:

Santa Fe

Provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Formosa

Bahía Blanca

Córdoba.

Una fiscalía federal revisa la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre el control de los laboratorios en los últimos cinco años. Fuentes sanitarias informaron, a Noticias Argentinas, que actualmente no circulan ampollas de fentanilo contaminado, ya que todos los lotes fueron recuperados.

Fentanilo contaminado: se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide

Según informó Noticias Argentinas, en la investigación ya se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide, al tiempo que el pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, en la provincia de Córdoba, donde se secuestraron historias clínicas.

Se estima que Río Negro tenía el 8 de mayo, cuando surgió la alerta nacional, más de 90.000 ampollas del laboratorio, según un informe del stock que publicó el mes pasado el diario porteño Clarín. La Provincia solicitó el retiro de todos los insumos de manera urgente de los hospitales y dispuso su almacenamiento a la espera de ser trasladado a un depósito final que todavía no fue dispuesto por Nación ni por la Justicia Federal que interviene en la causa central.