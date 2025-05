Mujeres gitanas de Neuquén: una investigación académica que rompe con prejuicios y estigmas

El novedoso trabajo académico titulado “Te avav Rromni (Ser Gitana): Tradiciones, mitos, verdades de una mujer gitana y las mujeres de su familia” publicado en 2024, busca visibilizar a las mujeres de la comunidad romaní (gitana) de Neuquén desde una perspectiva de género.

Su autora es Marcela Porro, licenciada en Sociología, nacida y criada en Neuquén. Se formó en Buenos Aires y regresó a la ciudad hace algunos años. Tiene 55 años y se dedica a la docencia universitaria, es mediadora y consultora en procesos institucionales.

El trabajo de posgrado de la socióloga es el resultado de un largo recorrido de investigación que duró seis años en el seno de una familia gitana de Neuquén, pero también es un llamado a la acción gubernamental.

Surgió como un proyecto de tesis en la maestría en Estudios de Mujeres y de Género de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La investigadora no quería trabajar los clásicos enfoques de “violencias” e “inequidades”, sino algo diferente que pudiera renovar el estado del arte.

Debía ser una investigación con perspectiva de género y Marcela decidió que sea bien local: con protagonistas mujeres de Neuquén. “Como neuquina, siempre vi a las gitanas. Nunca supe mucho (de ellas), pero siempre estuvieron ahí”, comentó a Diario RÍO NEGRO. Así fue que a partir de una inquietud personal, se animó a entrar en sus vidas, conocer sus historias y sus pensamientos. Sus rutinas.

Por medio de un joyero, Marcela consiguió el contacto de Isabel. Se conocieron en 2018 y empezaron a mantener encuentros de diez minutos en la vereda. “No me invitaba a pasar a su casa. Nunca me permitió grabar y tomar nota no hacía que fuera fluida en las entrevistas. Entonces era muy dificultoso”, recordó la profesional sobre el proceso de investigación.

Hasta que un día en vez de diez minutos fueron 15 y otro día la invitó a pasar a la galería donde se reunieron varias veces. «Ella tiene hijas, yo quería hacerle entrevistas y nunca me habilitaba», contó. Una tarde hubo un quiebre y pudo entrevistar a una de ellas. Luego mantuvo un encuentro con una de las hermanas de Isabel. Con el tiempo, el ingreso a la casa empezó a ser posible. “Empecé a entrar como una amiga de la familia, esto fue mucho más enriquecedor”, relató Marcela.

La tesista pudo así, por medio de entrevistas en territorio, hacer un análisis de categorías de género (ama de casa, esposa, trabajadora y mujer) a partir de las tradiciones. A medida que se fue adentrando en sus vidas, la investigación fue mutando.

Luego la tesis entró en una etapa de «stand by». Marcela se fue de Neuquén y el trabajo quedó relegado. Estuvo muy cerca de abandonarlo, pero retomó. Volvió con más fuerza luego de entablar contactos con autoridades gitanas de España que le permitieron adentrarse aún más en la cultura. “Cuando volví ya estaba más aceitado el vínculo con Isabel”, reconoció.

Con los años, la investigadora también pudo comprobar como las ideas de las mujeres de la familia habían cambiado y pese a que algunas tenían proyectos personales; finalmente la tradición, la cultura y los mandatos pisaron más fuerte que los deseos individuales, lo que terminó enriqueciendo las conclusiones.

Mujeres gitanas: el principal aporte es visibilizar

La tesis se enfoca en un caso, la historia de Isabel y las mujeres de su familia. Desde ahí, Marcela Porro estudió cómo se expresan los roles de una madre, esposa, ama de casa y profesional en la familia. Indagó si estos roles, culturalmente transmitidos, cambiaron y cómo se transmiten a las nuevas generaciones.

Además, analizó si hay cambios en las ideas y prácticas relacionadas con los roles de género, si están adoptando nuevas formas de relacionarse y si estas transformaciones son estratégicas y adaptativas a su contexto social actual.

En la tesis doctoral quedó demostrado que “las mujeres gitanas, como Isabel, como las otras mujeres de su familia, se están emancipando económicamente y participando activamente en el mercado laboral, desafiando los roles tradicionales”, concluyó.

Según la propia investigadora, su principal aporte radica en la «visibilización» de las mujeres gitanas como parte del entramado social y contribuye a reducir prejuicios y estigmas que pesan sobre ellas por parte de la sociedad.

“Hablamos de inclusión, de multiculturalidad, de diversidad y de brecha de mujeres, de violencia, de salud, de educación, pero a las gitanas no las vemos”, criticó y agregó: “Faltan políticas públicas e inclusiones reales”.

Para Marcela, no se las “ve” a pesar de ser “llamativas” tanto por su vestuarios estridentes como por sus tonos de voz y presencias en la calle. “Hay una cuestión de estigmatización”, planteó la socióloga. “Yo he golpeado muchas puertas para hablar de derechos humanos, educación, salud, diversidad”, señaló.

“Mi principal aporte creo que es dar a conocer tradiciones y cultura de la comunidad gitana y visibilizar a las mujeres en un mundo en el que hablamos de inclusión y de equidad entre hombres y mujeres”, aseguró.

Mujeres gitanas: invisibilizadas en estadísticas y censos

Además, Marcela se encontró con una carencia total de estadísticas oficiales sobre la población gitana en Neuquén, en general, más allá de las mujeres. “No existe”, dijo. Refirió que solo hay algunos relevamientos informales hechos por ellos mismos. “En la Dirección de Estadísticas y Censos, tampoco lo tienen registrado”.

La licenciada dijo que como población están “invisibilizados” y que esto es una realidad a nivel nacional. Hay comunidades de gitanos inmensas en ciudades como Comodoro Rivadavia y en Mar del Plata, pero en el Censo Nacional no los incluyen como categoría.

Para cerrar, dijo que el estudio destaca cómo “las mujeres gitanas siguen siendo, en muchos aspectos, invisibilizadas o estigmatizadas en la sociedad neuquina”.

Mujeres gitanas: quién es la socióloga Marcela Porro

Su perfil integra el conocimiento académico con la experiencia en gestión pública, trabajo comunitario, asesoramiento institucional y docencia, guiado por un fuerte compromiso con la justicia social, la equidad de género y los derechos humanos.

En su trayectoria laboral se destacan espacios clave como la Oficina de Intervención en Violencia Laboral de la Provincia de Neuquén. Brindó asesoramiento, capacitación y acompañamiento a distintos servicios estatales y contribuyó a la elaboración del primer Presupuesto Provincial con Perspectiva de Género (PPPG), en colaboración con la Subsecretaría de Hacienda.

También acompañó procesos de transversalización de género en el municipio de El Chañar, liderando proyectos de igualdad, diseño de planes, capacitaciones y observatorios de violencia.

Asimismo, desarrolló tareas de cooperación internacional como voluntaria en el Departamento de Equidad y Género del GAD Municipal de Cuenca, Ecuador; y el primer Seminario sobre Feminicidio en 2015. Llevó a cabo una capacitación en la Fundación Adecco (Barcelona), en el mes de la Mujer, con un taller orientado a jóvenes con discapacidad, para incorporar la perspectiva de género.